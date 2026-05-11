Samsun'da Beç Tavukları Kokarca ve Kenelerle Mücadelede Kullanılıyor

Bilimsel adı Numida meleagris olan yaklaşık 40 beç tavuğu, 400 dönümlük devasa alanda tek bir zararlı böcek bırakmadan temizlik yapıyor. Barınak sahasında fındıktan zeytine, elmadan armuda kadar 1500’ün üzerinde meyve ağacı bulunduğunu belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, beç tavuklarının başarısını şu sözlerle özetledi:

'Burası 1500 ağaçlı dev bir bahçe gibi. Normalde her tarafta kahverengi kokarca istilası var ama bizim barınağımızda bir tane bile bulamazsınız. Olanı da beç tavukları anında silip süpürüyor.'