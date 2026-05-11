Samsun'da Beç Tavukları Kokarca ve Kenelerle Mücadelede Kullanılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 15:36

Samsun’da tarım arazilerini ve yerleşim yerlerini istila eden zararlı böceklere karşı sıra dışı ve tamamen doğal bir çözüm bulundu. Canik Balıkçı Barınağı’nda beslenen beç tavukları, adeta birer 'doğal asker' gibi çalışarak kene ve kahverengi kokarca tehdidini ortadan kaldırdı.

Samsun Canik Balıkçı Barınağı, son dönemde tarımın baş belası haline gelen kahverengi kokarca ve sağlık açısından büyük risk oluşturan kenelerle mücadelede kimyasal ilaçları bir kenara bıraktı.

Bilimsel adı Numida meleagris olan yaklaşık 40 beç tavuğu, 400 dönümlük devasa alanda tek bir zararlı böcek bırakmadan temizlik yapıyor. Barınak sahasında fındıktan zeytine, elmadan armuda kadar 1500’ün üzerinde meyve ağacı bulunduğunu belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, beç tavuklarının başarısını şu sözlerle özetledi:

'Burası 1500 ağaçlı dev bir bahçe gibi. Normalde her tarafta kahverengi kokarca istilası var ama bizim barınağımızda bir tane bile bulamazsınız. Olanı da beç tavukları anında silip süpürüyor.'

Beç tavuklarının barınağa ilk etapta sadece birkaç tane getirildiğini, ancak faydaları görüldükçe sayılarının artırıldığını ifade eden Malkoç şöyle konuştu:

'Önceden buralar kene doluydu, adım atamazdınız. Şu an bir tane bile kene bulamazsınız. Bu hayvanlar akrebi bile yiyor, hatta küçük yılanlara bile saldırıyorlar.'

Kimyasal ilaçların doğaya verdiği zarara dikkat çeken Malkoç, beç tavuklarının köylerde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Doğal dengenin korunması için bu yöntemin milli bir strateji olabileceğini belirten Malkoç, isteyen vatandaşlara çoğaltmaları için yumurta desteği verebileceklerini de sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
