Bağırsak Dostu Ot Tezgaha İndi: Jiletle Toplanıyor, 200 Liraya Satılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 12:48

Sivas ve çevresinde baharın müjdecisi, türkülerin vazgeçilmez öznesi 'madımak' sezonu açıldı. Doğada bedava yetişmesine rağmen, jiletle tek tek toplanmasındaki büyük zahmet, pazar fiyatını 200 TL’ye kadar çıkardı.

Sivas’ta karların erimesi ve doğanın uyanışıyla birlikte meralarda hummalı bir mesai başladı.

Sofraların baş tacı olan madımak otu, kadınların ellerinde bin bir emekle toplanarak mutfaklara ulaşıyor. Ancak bu lezzete ulaşmak hiç de kolay değil.

Madımak, diğer yabani otların arasından adeta bir sarraf titizliğiyle seçiliyor.

Kadınlar, meralarda diz çökerek ellerindeki jiletler yardımıyla madımakları tek tek kökünden ayırıyor. Toplaması oldukça vakit alan bu şifalı ot, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı. Hasat sırasında kadınlar bir arada türküler söylüyor, sohbetler ediyor.

Toplayan kadınlar, madımağın sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir şifa kaynağı olduğunu belirtiyor.

Özellikle bağırsak dostu olmasıyla bilinen madımağın kullanım alanı ise oldukça geniş:

  • Mıhlaması: Yumurta ve kavurma ile hazırlanan en sevilen çeşitlerinden biri.

  • Çorbası: Bulgurla harmanlanan geleneksel lezzet.

  • Kışlık Hazırlık: Kurutularak veya konserve yapılarak saklanıyor, gurbetteki akrabalara 'memleket kokusu' olarak gönderiliyor.

Toplama zahmetine katlanamayanlar için madımak, Sivas pazarlarında yerini aldı.

Pazar esnafı Ethem Yıldız, iklim değişikliği nedeniyle hasadın bu yıl mayıs ayına sarktığını belirterek şu bilgileri verdi:

'Bir haftadır tezgahlardayız. Şu an kilosu 200 TL. Henüz gurbetçilerimiz gelmediği için talep orta seviyede ancak Haziran ortasına kadar satışlarımızın katlanarak artmasını bekliyoruz. Madımak hem zahmetli hem de çok değerli bir ürün.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
