Yunan Adalarındaki Evler Meğer Bu Yüzden Maviymiş: Estetik Değil, Tamamen Çaresizlik

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 11:05

Mykonos ve Santorini gibi Yunan adalarının kartpostalları süsleyen ikonik mavi-beyaz evleri, sanıldığı gibi sadece görsel bir tercih değil. Bu mimari dokunun ardında güneşten korunma çabasından kolera salgınına, ucuz boya arayışından hükümetin emrine kadar pek çok çarpıcı neden yatıyor.

Dünyanın dört bir yanından turistlerin ve influencer’ların akın ettiği Kiklad Adaları, bembeyaz duvarları ve canlı mavi kapılarıyla tanınır.

Ancak bu renklerin hikayesi, Yunan bayrağının renklerinden çok daha önce, adalıların zorlu yaşam koşullarıyla başlama mücadelesiyle şekillendi.

Güneşi Kovmak İçin Beyaz Badana

Kiklad Adaları'ndaki evler başlangıçta bölgedeki koyu renkli taşlardan inşa ediliyordu. Ancak Yunanistan’ın kavurucu yaz güneşinde bu koyu renkli taşlar ısıyı emerek evlerin içini yaşanmaz hale getiriyordu. Ada sakinleri, evlerini serinletmek amacıyla güneş ışığını yansıtan beyaz badana yöntemine başvurdu. Bu basit ama etkili çözüm, adaların bugünkü parlak beyaz kimliğinin ilk adımı oldu.

Koleraya Karşı "Dezenfektan" Olarak Kireç

1938 yılına gelindiğinde, beyaz renk bir tercih olmaktan çıkıp devlet emrine dönüştü. O dönemde Yunanistan’ı yöneten diktatör Ioannis Metaxas, ülkede yayılan kolera salgınını durdurmak için tüm evlerin beyaza boyanmasını zorunlu kıldı. Bunun nedeni ise badana yapımında kullanılan kireçtaşının güçlü bir dezenfektan özelliğine sahip olmasıydı. Dönemin kısıtlı imkanları içinde kireç, evleri sterilize etmenin en ulaşılabilir yoluydu.

Neden Başka Renk Değil de Mavi?

Beyazın yanına eklenen o meşhur mavi rengin sırrı ise tamamen cüzdanda saklı. Balıkçılar ve denizciler, teknelerini boyadıktan sonra ellerinde kalan boyaları ziyan etmemek için evlerinin kapı ve panjurlarını boyarlarmış. Mavi, o dönemde en ucuz ve yapımı en kolay boyaydı. Ada sakinleri, evlerinde bulunan 'loulaki' (mavi talk pudrası) ile kireçtaşını karıştırarak bu karakteristik mavi tonunu elde ediyordu.

Mavi-beyaz düzeni, 1967 yılında iktidara gelen askeri rejim döneminde vatanseverliği ve milliyetçiliği simgelemesi amacıyla resmi bir zorunluluk haline getirildi.

1974’te çıkan yasayla bu renk şeması yasallaştı. Bugün bu katı kurallar gevşetilmiş olsa da Yunan adası sakinleri geleneklerini ve turizm potansiyelini korumak adına bu renkleri kullanmaya devam ediyor. Günümüzde her ne kadar farklı renklerde (kırmızı, yeşil, kahverengi) detaylara rastlansa da, Ege’nin parlayan mavisi ve beyazı, adaların dünya çapındaki en büyük markası olmaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
