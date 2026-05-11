Su Kanallarının Üstüne Panel Kurdular, Sonuç Beklenenden Büyük Oldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 10:39

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, güneş enerjisi üretiminde çığır açan bir yönteme odaklandı: Sulama kanallarının üzerini güneş panelleriyle kapatmak. Bu yöntemle hem temiz enerji üretiliyor hem de buharlaşmanın önüne geçilerek tarımsal su korunuyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki küçük bir köyde, çelik yapılar üzerinde yükselen mavi paneller ufuk çizgisine kadar uzanıyor.

Eskiden elektriğe erişimi olmayan bu kırsal topluluklarda, artık çocuklar gece ders çalışabiliyor, çiftçiler gün battıktan sonra bile işlerini halledebiliyor. Hindistan’ın kömüre olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu 'kanal üstü güneş enerjisi' projeleri, sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda çok yönlü bir çevresel çözüm olarak görülüyor.

Güneş enerjisi santralleri genellikle devasa araziler gerektiriyor. Ancak Hindistan gibi nüfus yoğunluğunun kilometre başına 464 kişi olduğu bir ülkede, arazi hem çok pahalı hem de satın alma süreçleri oldukça karmaşık. Gujarat eyalet yetkilileri, boş arazi aramak yerine eyaletteki 80.000 kilometrelik sulama kanallarını kullanmaya karar verdi.

Uzmanlara göre, Gujarat'taki kanalların sadece %30'u güneş panelleriyle kaplanırsa:

  • 18.000 MW elektrik üretilebilir.

  • 90.000 dönüm arazi tasarrufu sağlanabilir.

Kanal üstü güneş projeleri, mühendislik açısından 'kazan-kazan' ilkesine dayanıyor. Panellerin kanalın üzerini örtmesi, güneş ışığının suya ulaşmasını engelleyerek buharlaşmayı %80 oranında azaltıyor. Bu da kurak bölgelerdeki çiftçiler için hayati önem taşıyan suyun korunması anlamına geliyor. Ayrıca gölge, su pompalarını tıkayan yosun oluşumunu da minimize ediyor.

Öte yandan, alttan akan su da panellere hizmet ediyor. Panellerin altındaki hava akımı ve suyun serinliği, güneş hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek enerji verimliliğini %2,5 ile %5 oranında artırıyor.

Proje her ne kadar cazip olsa da bazı teknik zorlukları beraberinde getiriyor:

  • Korozyon Riski: Suyun üzerindeki metal yapıların paslanmaması için özel çinko galvanizleme süreçleri gerekiyor.

  • İnşaat Maliyeti: Destek yapılarının kurulumu nedeniyle, kara üzerindeki santrallere göre daha pahalı.

  • Temizlik ve Güvenlik: Panellerin tozlanması verimi düşürdüğü için özel robotik temizleyiciler kullanılıyor. Ayrıca geniş alanlara yayılan bu yapıların hırsızlığa karşı kameralarla korunması gerekiyor.

Şu ana kadar Hindistan’ın sekiz eyaleti bu projeyi hayata geçirdi. İletim kayıplarını azaltan ve yerel şebekeyi güçlendiren bu sistemin, ilerleyen yıllarda hidroelektrik santralleriyle de entegre edilmesi planlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
