Su Kanallarının Üstüne Panel Kurdular, Sonuç Beklenenden Büyük Oldu

Eskiden elektriğe erişimi olmayan bu kırsal topluluklarda, artık çocuklar gece ders çalışabiliyor, çiftçiler gün battıktan sonra bile işlerini halledebiliyor. Hindistan’ın kömüre olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu 'kanal üstü güneş enerjisi' projeleri, sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda çok yönlü bir çevresel çözüm olarak görülüyor.

Güneş enerjisi santralleri genellikle devasa araziler gerektiriyor. Ancak Hindistan gibi nüfus yoğunluğunun kilometre başına 464 kişi olduğu bir ülkede, arazi hem çok pahalı hem de satın alma süreçleri oldukça karmaşık. Gujarat eyalet yetkilileri, boş arazi aramak yerine eyaletteki 80.000 kilometrelik sulama kanallarını kullanmaya karar verdi.