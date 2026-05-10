article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fotoğraf Çekilirken Başınızı Eğiyorsanız Beyniniz Böyle Çalışıyor

Fotoğraf Çekilirken Başınızı Eğiyorsanız Beyniniz Böyle Çalışıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 15:01

Fotoğraf çekilirken fark etmeden başımızı hafifçe eğmek, milyonlarca insanın ortak davranışı. Bu hareket tesadüf değil; psikoloji, anatomi ve sosyal öğrenmenin birleştiği karmaşık bir fenomen.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stanford Üniversitesi'nden görsel algı uzmanlarının araştırmalarına göre, başı 7-15 derece eğmek yüz hatlarını belirginleştiren optimal ışık dağılımı sağlıyor.

Stanford Üniversitesi'nden görsel algı uzmanlarının araştırmalarına göre, başı 7-15 derece eğmek yüz hatlarını belirginleştiren optimal ışık dağılımı sağlıyor.

Bu açı, çene altında oluşan gölgeleri yumuşatırken elmacık kemiklerini öne çıkarıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin fotoğraf psikolojisi çalışmaları, bu açının yüzü daha simetrik ve çekici gösterdiğini ortaya koyuyor.

Başın eğilmesi aynı zamanda boyun çizgisini uzatıyor ve çifte çene görünümünü azaltıyor. Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu pozu 'doğal kontur etkisi' olarak tanımlıyor. Işık yüzün üst kısmından geldiğinde, hafif eğik duruş burnun gölgesini ideal konuma getiriyor.

Modern fotoğraf kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte, bu poz öğrenilmiş bir davranışa dönüştü.

Modern fotoğraf kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte, bu poz öğrenilmiş bir davranışa dönüştü.

Harvard Business School'un sosyal medya davranışları araştırması, Instagram ve TikTok kullanıcılarının %78'inin bu pozu bilinçsizce taklit ettiğini gösteriyor. Influencer kültürünün etkisiyle bu hareket 'selfie standardı' haline geldi.

Özellikle genç nesil bu pozu erken yaşta öğreniyor. MIT'nin dijital davranış laboratuvarı verilerine göre, 13-25 yaş arası bireylerin %85'i fotoğraflarda başlarını eğiyor. Bu durum, sosyal onay alma isteğinin görsel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Başın hafif eğilmesi, aynı zamanda psikolojik mesajlar taşıyor.

Başın hafif eğilmesi, aynı zamanda psikolojik mesajlar taşıyor.

Yale Üniversitesi'nin yüz ifadesi çalışmalarında, bu pozun 'yaklaşılabilir güven' sinyali verdiği tespit edildi. Düz bakışa göre daha samimi ve dostane algılanıyor.

Evrimsel psikoloji açısından bu hareket, tehdit etmeyen bir duruş sergileme içgüdüsünden kaynaklanıyor olabilir. Oxford Üniversitesi'nden antropologlar, bu pozun sosyal bağ kurma ve kabul görme isteğinin fiziksel yansıması olduğunu öne sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın