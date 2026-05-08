İnsanların %90’ının Sağlak Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 17:00

İnsanlığın yaklaşık %90'ı sağ elini tercih ediyor. Bu oranın binlerce yıldır sabit kaldığını gösteren arkeolojik bulgular, el tercihinin tesadüf olmadığına işaret ediyor. Peki bu evrensel asimetri nereden geliyor?

University College London'dan Prof. Chris McManus'un "Right Hand, Left Hand" kitabında detaylandırdığı gibi, el tercihi beynin iki hemisfer arasındaki uzmanlaşmayla doğrudan bağlantılı.

Sol beyin yarıküre dil, mantık ve sıralı işlemlerden sorumlu. Sağ beyin ise uzamsal algı, yaratıcılık ve bütünsel düşüncede öne çıkıyor.

Beynin sol yarısı vücudun sağ tarafını kontrol ettiği için, dil merkezinin sol beyinde olması çoğu insanın sağ elini tercih etmesine neden oluyor. Bu çapraz bağlantı, konuşma ve el koordinasyonunu aynı beyin bölgesinde toplar - ki bu evrimsel açıdan oldukça verimli bir düzenleme.

Bilim insanları solakların genetik temellerini araştırırken LRRTM1 genini keşfetti.

Bu gen, beyin gelişimi sırasında hemisferler arası bağlantıları düzenliyor. Gendeki varyasyonlar, beynin asimetrik gelişimini etkileyerek el tercihini belirliyor.

Oxford Üniversitesi araştırmalarına göre, solakların %10'luk oranının sabit kalması, bu özelliğin tamamen dezavantaj olmadığını gösteriyor. Solaklar yaratıcı düşünce, problem çözme ve sporda farklı açılardan yaklaşım konularında avantajlı olabiliyor.

İnsanlık tarihinde el uzmanlaşması hayatta kalmayı kolaylaştırmış.

Araç yapımı, avlanma ve sosyal işbirliği gibi karmaşık görevler için standart bir el tercihi geliştirmek, grup halinde çalışmayı verimli hale getirmiş. 

Antropologlar, 2 milyon yıl önceki Homo habilis kalıntılarında bile sağ el dominansının bulgularını tespit etti. Bu durum, el tercihinin konuşma öncesi dönemde bile var olduğunu kanıtlıyor.

Tarih boyunca birçok toplum solakları "düzeltmeye" çalıştı.

20. yüzyılın ortalarına kadar Batı toplumlarında solak çocuklar zorla sağ ellerini kullanmaya yönlendiriliyordu. Bu uygulamalar, solakların doğal beyin yapısıyla çeliştiği için öğrenme güçlükleri ve kekeleme gibi sorunlara yol açıyordu.

Modern nöroloji araştırmaları, el tercihinin doğal beyin organizasyonunun bir yansıması olduğunu kanıtladı. Bu nedenle günümüzde solak çocukların zorlanmaması gerektiği kabul ediliyor.

El tercihi, insan beyninin sofistike organizasyonunun en görünür örneklerinden biri. Genetik, evrimsel ve kültürel faktörlerin birleştiği bu özellik, hem bireysel farklılıklarımızı hem de ortak insan doğamızı yansıtıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
