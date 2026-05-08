Haberler
Yaşam
Hayvanlar
İneklerin Hep Aynı Yöne Bakarak Otlaması Tesadüf Değil

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 16:25

Çayırlarda gezinen inekleri gözlemlediğinizde dikkat çekici bir detay fark edebilirsiniz: Bu büyük memeli hayvanlar genellikle belirli bir yöne bakarak otlar ve dinlenir. Peki bu düzenli duruş tesadüf mü, yoksa bilimsel bir açıklaması var mı?

2008 yılında Duisburg-Essen Üniversitesi'nden araştırmacı Sabine Begall önderliğindeki bilim ekibi, Google Earth üzerinden dünya çapında binlerce inek görüntüsünü analiz etti.

PNAS dergisinde yayınlanan bu çığır açan araştırma, şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkardı: İnekler büyük oranda kuzey-güney yönünde durma eğilimi gösteriyordu.

Araştırmacılar, altı kıtadan 8.510 inek görüntüsünü incelediklerinde, hayvanların %70'inin vücut eksenlerini Dünya'nın manyetik kuzey-güney hattına paralel olarak konumlandırdığını keşfetti. Bu düzen, coğrafi konumdan, rüzgar yönünden veya güneş ışığından bağımsız olarak gözlemleniyordu.

Bu davranışın arkasında "magnetoresepsiyon" adı verilen doğa olgusu yatıyor.

Birçok hayvan türü, Dünya'nın manyetik alanını algılayabilen özel reseptörlere sahip. Göçmen kuşlardan deniz kaplumbağalarına kadar pek çok canlı, bu doğal pusulayı navigasyon için kullanıyor.

İneklerdeki bu yetenek, muhtemelen evrimsel geçmişlerinden kalma bir miras. Yabani atalarının geniş çayırlarda yön bulmak için kullandıkları bu sistem, evcilleştirildikten sonra da aktif kalmaya devam etmiş olabilir. Manyetik alan algısı, beynin pineal bezi veya burundaki özel hücreler aracılığıyla gerçekleşiyor olabilir.

İnekler bu konuda yalnız değil.

Çek Cumhuriyeti'nde yapılan benzer araştırmalar, köpeklerin de tuvaletlerini yaparken kuzey-güney ekseni boyunca konumlanma eğilimi gösterdiğini ortaya çıkardı. Hatta köpekler, defekasyon sırasında manyetik alanın sakin olduğu dönemlerde bu yönelimi daha belirgin şekilde sergiliyor.

Bu bulgular, büyük memelilerin düşündüğümüzden çok daha gelişmiş manyetik algı sistemlerine sahip olduğunu gösteriyor. Modern çiftlik hayvanları bile, teknolojinin olmadığı dönemlerde hayatta kalmak için kritik olan bu doğal yeteneklerini koruyarak kullanmaya devam ediyorlar.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
