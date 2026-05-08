Denizin Dibine Dev Şehir Kuruyorlar: 100 Yıl Ayakta Kalacak

Henüz başlangıç aşamasında olunmasına rağmen bölgedeki biyoçeşitlilikte %10'luk bir artış kaydedildi. Daha da çarpıcı olanı, izlenen alanlardaki balık biyokütlesinde (toplam miktar) 8 katlık bir artış gözlemlendi. Orfoz, levrek ve barakuda gibi yerel türlerin şimdiden yapıları yuva olarak benimsediği görülüyor.

Bu yapılar sadece beton yığınları değil; deniz canlılarının üzerine yapışabileceği, yuva kurabileceği ve 100 yıldan fazla dayanabilecek şekilde özel olarak üretildi. Proje, doğrudan mercan nakli yapmak yerine, yapıların yüzeyinde doğal bir kolonizasyonun (mikroorganizmaların ve mercanların kendiliğinden yerleşmesi) gerçekleşmesi için uygun fiziksel zemini hazırlıyor.