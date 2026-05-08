Denizin Dibine Dev Şehir Kuruyorlar: 100 Yıl Ayakta Kalacak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 15:05

Dubai, deniz altındaki yaşamı yeniden canlandırmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan devasa bir projeye imza atıyor. 'Dubai Resifi' adı verilen bu proje kapsamında, 600 kilometrekarelik bir alana tam 20 bin yapay modül yerleştirilerek dünyanın en büyük yapay resif ağlarından biri kuruluyor.

İşte 100 yıldan fazla dayanması beklenen su altı şehrinin detayları...

Dubai, çevre sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemini koruma stratejisi kapsamında deniz tabanını devasa bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum'un direktifiyle başlatılan proje, 2027 yılına kadar tamamlandığında Körfez'in ekolojik çehresini tamamen değiştirecek.

Deniz tabanında farklı mikro ortamlar yaratmak amacıyla altıdan fazla modül tipi tasarlandı. Projede yer alan 'Arap Deniz Piramidi', 'Resif Gölgesi' ve 'Balık Küpü' gibi yapılar, hem organizmaların tutunabileceği yüzeyleri genişletiyor hem de balıklar için korunaklı gölge alanlar sağlıyor. Boyutları 1,65 metreden 6,5 metreye kadar değişen bu yapılar, 25 metreyi aşan derinliklere yerleştiriliyor.

Test bölgelerinden gelen ilk veriler projenin başarısını kanıtlar nitelikte.

Henüz başlangıç aşamasında olunmasına rağmen bölgedeki biyoçeşitlilikte %10'luk bir artış kaydedildi. Daha da çarpıcı olanı, izlenen alanlardaki balık biyokütlesinde (toplam miktar) 8 katlık bir artış gözlemlendi. Orfoz, levrek ve barakuda gibi yerel türlerin şimdiden yapıları yuva olarak benimsediği görülüyor.

Bu yapılar sadece beton yığınları değil; deniz canlılarının üzerine yapışabileceği, yuva kurabileceği ve 100 yıldan fazla dayanabilecek şekilde özel olarak üretildi. Proje, doğrudan mercan nakli yapmak yerine, yapıların yüzeyinde doğal bir kolonizasyonun (mikroorganizmaların ve mercanların kendiliğinden yerleşmesi) gerçekleşmesi için uygun fiziksel zemini hazırlıyor.

Proje sadece çevresel bir geri kazanım değil, aynı zamanda ekonomik bir yatırım olarak görülüyor.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı ile DP World gibi dev kurumların ortaklığında yürütülen girişim;

  • Sürdürülebilir Turizm: Yeni dalış ve gözlem noktaları oluşturulması,

  • Gıda Güvenliği: Balık stoklarının artırılmasıyla yerel balıkçılığın desteklenmesi,

  • Mavi Ekonomi: Deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi hedeflerini taşıyor.

2027 yılına kadar 20 bin yapının tamamının yerleştirilmesi planlanırken, şu ana kadar modüllerin %39'u üretildi ve 3.660 adedi deniz tabanına monte edildi. Uzmanlar, projenin başarısının sadece balık sayısıyla değil, bu ekosistemin zaman içindeki dengesi ve direnciyle ölçüleceğini belirterek sürekli bilimsel izleme yapılacağını vurguluyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
right-dark
