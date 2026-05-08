Haberler
Yaşam
Gemiler İçin Dev Su Asansörü Yapıyorlar: Dünyanın En İlginç Kanal Projelerinden Biri Açılıyor

Gülistan Başköy
08.05.2026 - 13:19

Çin, mühendislik sınırlarını zorlayan devasa bir projeyle dünya ticaret rotalarını yeniden çiziyor. Güneybatı Çin’i doğrudan okyanusa bağlayacak olan 134 kilometrelik Pinglu Kanalı, sunduğu 'su asansörü' sistemiyle lojistik maliyetleri yerle bir etmeye hazırlanıyor.

İşte 10 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen ve 2026 sonunda açılması planlanan bu devasa projenin detayları...

Çin, küresel tedarik zincirindeki hakimiyetini pekiştirecek stratejik bir hamleye imza atıyor.

İnşaatı hızla ilerleyen ve bütçesinin %90'ı şimdiden harcanan Pinglu Kanalı, iç bölgelerdeki sanayi şehirlerini doğrudan uluslararası deniz yollarına bağlayacak. Bu devasa su yolu, gemilerin geleneksel rotalara ihtiyaç duymadan okyanusa ulaşmasını sağlayarak mesafeleri yüzlerce kilometre kısaltacak.

Kanalın en dikkat çekici özelliği, başlangıç ve bitiş noktası arasındaki 65 metrelik (213 fit) seviye farkı. Bu farkı aşmak için mühendisler, gemiler için adeta birer 'su asansörü' görevi gören üç adet çift şeritli devasa kilit merkezi inşa etti. Bu sistem sayesinde dev kargo gemileri, su seviyesi yükseltilip alçaltılarak farklı yüksekliklerdeki kanallar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek.

Pinglu Kanalı, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda dev bir ekonomik motor.

Yetkililer, kanalın faaliyete geçmesiyle birlikte:

Mevcut rotalara göre 560 kilometrelik bir tasarruf sağlanacağını, lojistik maliyetlerde yıllık 750 milyon doları (5,2 milyar yuan) aşan bir kazanç elde edileceğini öngörüyor.

Bu devasa tasarruf, fabrikaların ve lojistik merkezlerin konumlanma stratejilerini kökten değiştirebilir.

Proje, Çin’in ticaret rotasını Batı'dan Güney'e kaydırma stratejisinin bir parçası.

2025 verilerine göre Çin’in ABD’ye ihracatı %20 düşerken, Güneydoğu Asya ülkelerine (ASEAN) ihracatı %13,4 arttı. Pinglu Kanalı, bu büyüyen pazara en hızlı ve en ucuz erişim yolunu sağlayarak Nanning gibi iç şehirleri küresel birer lojistik üssüne dönüştürecek.

Canlı bir nehir sistemi üzerine inşa edilen kanal, çevresel kaygıları da beraberinde getiriyor. İnşaatçılar, ekosistemi korumak adına 36 ekolojik koruma bölgesi ve yaban hayatı geçiş noktası oluşturduklarını belirtiyor. Ayrıca, balık göçlerini engellememek için özel balık geçitleri ve hareketleri gerçek zamanlı izleyen akıllı takip sistemleri devreye alınmış durumda.

72,7 milyar yuanlık (10 milyar dolar) yatırımın son aşamasına gelinen projede, son olarak Zicai Köprüsü trafiğe açılarak önemli bir eşik daha aşıldı.

Projenin ana inşaat işlerinin çoğu tamamlanmış durumda ve dev kanalın 2026 yılının sonunda tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
