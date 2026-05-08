Gemiler İçin Dev Su Asansörü Yapıyorlar: Dünyanın En İlginç Kanal Projelerinden Biri Açılıyor

2025 verilerine göre Çin’in ABD’ye ihracatı %20 düşerken, Güneydoğu Asya ülkelerine (ASEAN) ihracatı %13,4 arttı. Pinglu Kanalı, bu büyüyen pazara en hızlı ve en ucuz erişim yolunu sağlayarak Nanning gibi iç şehirleri küresel birer lojistik üssüne dönüştürecek.

Canlı bir nehir sistemi üzerine inşa edilen kanal, çevresel kaygıları da beraberinde getiriyor. İnşaatçılar, ekosistemi korumak adına 36 ekolojik koruma bölgesi ve yaban hayatı geçiş noktası oluşturduklarını belirtiyor. Ayrıca, balık göçlerini engellememek için özel balık geçitleri ve hareketleri gerçek zamanlı izleyen akıllı takip sistemleri devreye alınmış durumda.