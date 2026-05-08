article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
8 Çocukla Belediyede İşe Girdi, Hedefi 10 Yapıp Arabayı Almak

8 Çocukla Belediyede İşe Girdi, Hedefi 10 Yapıp Arabayı Almak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 11:28

Ordu’nun Kumru ilçesinde belediye tarafından başlatılan sıra dışı nüfus teşvik programı, Türkiye gündemine oturdu. Azalan nüfusu artırmak amacıyla hayata geçirilen projede; çocuk sayısına göre iş imkanı, nakdi yardım ve sıfır kilometre araç vaat ediliyor. Programın ilk şanslısı ise 8. çocuğuna kavuşmaya hazırlanan Besim Ariyel oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kumru Belediyesi, ilçe nüfusundaki düşüşü durdurmak için ezber bozan bir “Aile Teşvik Programı” başlattı.

Kumru Belediyesi, ilçe nüfusundaki düşüşü durdurmak için ezber bozan bir “Aile Teşvik Programı” başlattı.

Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva tarafından duyurulan projede, çok çocuklu ailelere sağlanan dev destekler kısa sürede meyvesini verdi. İlçede yaşayan vatandaşlar, belediyenin sunduğu ödülleri almak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Teşvik programından yararlanan ilk isim Besim Ariyel oldu.

Teşvik programından yararlanan ilk isim Besim Ariyel oldu.

Eşinin 8’inci çocuğuna hamile olduğunu Başkan Yalçuva’ya 'müjde' olarak veren Ariyel, belediyede işe alındı. Mutluluğunu dile getiren yeni belediye personeli Ariyel, hedefini şu sözlerle açıkladı:

'Başkanımıza müjdeyi verdim, o da bizi kırmadı ve işe aldı. Şimdi hedefimiz 10 çocuk yapıp o sıfır kilometre arabayı da almak inşallah.'

Kumru Belediyesi’nin sadece ilçede ikamet edenler için geçerli olan programında ödüller çocuk sayısına göre katlanıyor:

Kumru Belediyesi’nin sadece ilçede ikamet edenler için geçerli olan programında ödüller çocuk sayısına göre katlanıyor:

8 Çocuk Sahibi Ailelere: 300 bin TL nakdi yardım ve belediyede iş imkanı.

10 Çocuk Sahibi Ailelere: Sıfır kilometre araç hediye.

4, 5 ve 6 Çocuklu Ailelere: Kademeli olarak çeşitli maddi destekler.

Belediyenin bu hamlesi ilçe sakinleri tarafından büyük destek gördü.

Belediyenin bu hamlesi ilçe sakinleri tarafından büyük destek gördü.

4 çocuk babası Coşkun Kınalı, 'Şu anda 4 çocukta kaldık ama çalışmalar devam edecek' diyerek kampanyaya dahil olacağını belirtirken, 6 çocuk babası bir başka vatandaş ise 'Eşimi ikna edebilirsem 10 çocuğa tamamlayıp arabayı alacağız' dedi.

İlçe esnafı da nüfusun artacak olmasının yerel ekonomiye can suyu olacağını düşünerek projeyi desteklediklerini ifade etti. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Türkiye’de bir ilk olan bu projenin temel amacının ilçenin geleceğini korumak ve genç nüfusu dinamik tutmak olduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın