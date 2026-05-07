Gözleri Açık Rüya Görüyorlar: Balıklar Aslında Nasıl Uyur?

Bilim insanları balıkların uyku benzeri durumlarının birkaç temel özelliği olduğunu gözlemlemiştir. İlk olarak, balıklar genellikle su dibine yakın alanlarda hareketsiz kalırlar veya çok yavaş hareket ederler. Bu sırada nefes alma ritmleri yavaşlar ve dış uyaranlara tepkileri azalır.

Zebra balığı üzerinde yapılan çalışmalar, bu türün geceleri daha az aktif olduğunu ve uyaranlara tepki verme süresinin arttığını göstermiştir. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, balıkların da memeliler gibi düzenli uyku-uyanıklık döngülerine sahip olduğunu tespit etmiştir.

Özellikle tropikal balıklar, gece-gündüz döngüsüne uygun olarak belirli saatlerde bu dinlenme durumuna geçerler. Bazı türler mercan kayalıkları arasında gizlenir, diğerleri suda askıda kalarak minimal enerji harcarlar.