article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Gözleri Açık Rüya Görüyorlar: Balıklar Aslında Nasıl Uyur?

Gözleri Açık Rüya Görüyorlar: Balıklar Aslında Nasıl Uyur?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 18:47

Akvaryumunuza baktığınızda balıkların sürekli gözleri açık bir şekilde hareket ettiğini fark etmişsinizdir. Peki balıklar gerçekten hiç uyumuyor mu, yoksa bizim bilmediğimiz farklı bir şekilde mi dinleniyorlar?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balıkların Gözkapağı Sorunu

Balıkların Gözkapağı Sorunu

Balıkların gözlerini kapatamamasının temel nedeni, çoğu balık türünün gözkapağına sahip olmamasıdır. Gözkapakları, karasal omurgalıların evrimsel süreçte geliştirdiği bir adaptasyondur ve temel olarak gözleri nemli tutmak ve korumak için kullanılır. Suda yaşayan balıkların gözleri zaten sürekli nemli ortamda bulunduğu için böyle bir koruma mekanizmasına ihtiyaç duymamıştır.

Köpekbalıkları bu kuralın istisnasıdır.

Köpekbalıkları bu kuralın istisnasıdır.

Bazı köpekbalığı türleri 'nictitating membrane' adı verilen şeffaf bir zarla gözlerini koruyabilir, ancak bu yapı gerçek anlamda bir gözkapağından farklıdır.

Balıklar Nasıl Uyuyor?

UC Berkeley'den nörobilim uzmanları, balıkların 'dinlenme durumu' (rest state) adı verilen özel bir uyku biçimine sahip olduğunu keşfetmiştir. Bu durum, memeli hayvanların uykusundan oldukça farklı karakteristikler gösterir.

Balıklar uyurken beyinleri dinlense de tamamen uyanık görünürler. Araştırmalara göre, balık beyni uyku sırasında metabolik aktivitesini yavaşlatır ve enerji tasarrufu yapar. Ancak çevresel tehlikelere karşı hala kısmen uyanık kalabilirler.

Balık Uykusunun Özellikleri

Balık Uykusunun Özellikleri

Bilim insanları balıkların uyku benzeri durumlarının birkaç temel özelliği olduğunu gözlemlemiştir. İlk olarak, balıklar genellikle su dibine yakın alanlarda hareketsiz kalırlar veya çok yavaş hareket ederler. Bu sırada nefes alma ritmleri yavaşlar ve dış uyaranlara tepkileri azalır.

Zebra balığı üzerinde yapılan çalışmalar, bu türün geceleri daha az aktif olduğunu ve uyaranlara tepki verme süresinin arttığını göstermiştir. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, balıkların da memeliler gibi düzenli uyku-uyanıklık döngülerine sahip olduğunu tespit etmiştir.

Özellikle tropikal balıklar, gece-gündüz döngüsüne uygun olarak belirli saatlerde bu dinlenme durumuna geçerler. Bazı türler mercan kayalıkları arasında gizlenir, diğerleri suda askıda kalarak minimal enerji harcarlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın