Ağaçtan Topladıkları Meyveyi Deterjan Gibi Kullanıyorlar: İki İlimizde Hasat Ediliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 16:56

Doğaya dönüş akımı mutfaklardan sonra şimdi de banyolara ve çamaşır odalarına taşındı. Kimyasal deterjanlara meydan okuyan, ağaçta yetişen bir temizlik mucizesi Türkiye’de meyvelerini vermeye başladı. Hindistan ve Nepal kökenli olan Sabun Cevizi, bir süredir Adana ve Trabzon'da da hasat ediliyor.

Temizlikte kimyasallardan kurtulmak isteyenlerin gözdesi, Sapindus mukorossi ağacının meyvesi olan "Sabun Cevizi" oldu.

Kabuğundaki yüksek saponin oranı sayesinde suyla temas ettiğinde doğal köpük oluşturan bu meyve, Türkiye’de 2018 yılından beri Adana (Ceyhan) ve Trabzon’da başarıyla yetiştiriliyor.

Sabun cevizi, alışılmış deterjanların aksine hiçbir sentetik madde içermiyor. Kullanımı ise şaşırtıcı derecede pratik:

Nasıl Kullanılır? 

5-6 adet sabun cevizi küçük bir tülbent torbaya konulup makineye atılıyor. Bir torba ceviz, yaklaşık 4-5 yıkama boyunca etkisini koruyor.  Özellikle renkli ipek, pamuk, keten ve yünlü kumaşlar için harikalar yaratıyor; dokuları yıpratmadan derinlemesine temizlik sağlıyor.

Yüksek temizleme gücüyle bilinen bu meyve, aynı zamanda geleneksel tıpta ve kişisel bakımda da kullanılıyor.

Suyun içinde kaynatılarak sıvı sabun haline getirilen sabun cevizi; kepek tedavisi, saç besleme ve akne kontrolü gibi alanlarda mucizevi etkiler gösteriyor. Ayrıca egzama gibi hassas cilt rahatsızlıklarını yatıştırma özelliğiyle de biliniyor.

Doğal bir böcek ilacı vazifesi gören bu "sabun fındıkları", sadece giysileri temizlemekle kalmıyor:

Bulaşık temizliğinde ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılabiliyor. Kararmış altın ve gümüş takıların parlaklığını geri kazandırmak için tercih ediliyor. Biyolojik olarak tamamen parçalanabildiği için doğaya hiçbir zarar vermiyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
