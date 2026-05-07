3 Yıl Boyunca Denedi, Şimdi Yurt Dışından Sipariş Yağıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Samsun’da bir aktarın sabırla ilmek ilmek dokuduğu lezzet hikayesi, bugün sınırları aşan bir başarıya dönüştü. Tam 3 yıl boyunca doğru formülü bulmak için denemeler yapan aktar Recai Doğanay, 29 çeşit baharattan oluşan özel karışımıyla mutfaklarda yeni bir dönemi başlattı.

İşte 'Osmanlı Baharatı' adı verilen bu karışımın detayları...

Samsun’da yaşayan aktar Recai Doğanay, geleneksel baharat kültürünü modern mutfaklara taşıyan bir başarı öyküsüne imza attı.

Tam 29 yıl önce satışa sunduğu ve içeriğinde 29 çeşit ürün barındıran özel karışımı, bugün sadece Samsun’un değil, dünyanın dört bir yanından talep gören bir marka haline geldi.

Doğanay, bugün kapış kapış satılan "Osmanlı Baharatı"nın tesadüfen ortaya çıkmadığını vurguluyor.

Tarifin mükemmel hale gelmesinin tam 3 yılını aldığını belirten usta aktar, süreci şu sözlerle anlatıyor:

'İnsanlar sanmasın ki bu ürünlerin hepsini karıştırınca aynısı olur. Kıvamı bulmam 3 yılımı aldı. Bazı ürünleri çıkartmak zorunda kaldım; örneğin sarımsak ve soğan tozunu eledim. Bu karışımın püf noktası oranlar. Bazı baharatların aroması çok baskın olduğu için 9,5 gram gibi buçuklu hassas tartılarla hazırlıyorum.'

İçeriğinde safran, reyhan, kişniş, fesleğen, köri ve yenibahar gibi 29 farklı bitkiyi barındıran bu karışım, mutfağın her alanında kendine yer buluyor.

Özellikle mangal mevsiminin vazgeçilmezi olan baharat; tavuk yemekleri, köfte, fırın yemekleri ve yahnilerin yanı sıra, kahvaltılarda zeytinyağının içine veya menemenin üzerine dökülerek de tüketiliyor.

Hazır baharatlarda aradıkları aromayı bulamayan vatandaşların yanı sıra, yurt dışındaki gurbetçiler ve döner işletmeleri de bu özel karışıma büyük ilgi gösteriyor.

Kilosu 1.000 TL’den alıcı bulan Osmanlı Baharatı, profesyonel işletmeler için özel olarak öğütülüp gönderiliyor.

Recai Doğanay, müşterilerinden içeriği saklamıyor ancak oranların taklit edilemez olduğunu belirtiyor. Karışımın temel taşlarından bazıları şunlar:

Reyhan, Fesleğen, Nane, Kekik, Safran, Köri, Kişniş, Yenibahar, İsot, Toz Biber, Pul Biber.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
