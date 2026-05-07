article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
2 Bin Yıldır Ayakta: Tek Damla Çimento Kullanılmadı

2 Bin Yıldır Ayakta: Tek Damla Çimento Kullanılmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 13:16

Fransa'nın güneydoğusundaki Nimes şehri yakınlarında yükselen Pont du Gard, Roma İmparatorluğu'nun sadece askeri değil, mimari ve lojistik gücünün de en görkemli kanıtı olarak ayakta duruyor. Milattan sonra 1. yüzyılda, imparatorlar Claudius ve Nero döneminde inşa edilen bu devasa su kemeri, yaklaşık 2000 yıldır doğa olaylarına ve nehir taşkınlarına meydan okuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pont du Gard'ı benzersiz kılan en temel özellik, yapımında hiçbir harç veya bağlayıcı madde kullanılmamış olmasıdır.

Pont du Gard'ı benzersiz kılan en temel özellik, yapımında hiçbir harç veya bağlayıcı madde kullanılmamış olmasıdır.

'Kuru taş yapım tekniği' ile inşa edilen bu yapıda, her biri 6 tona kadar ulaşan devasa kireç taşı blokları, sadece yerçekimi ve sürtünme kuvvetiyle bir arada tutuluyor.

Estel adı verilen yerel bir taş ocağından çıkarılan 50.000 tondan fazla taş, aralarına bir kağıt bile sığmayacak kadar hassas bir şekilde kesildi. Binlerce taşın tek tek numaralandırılarak yerlerine yerleştirildiği bu devasa 'lego' sistemi, Roma mühendisliğinin matematiksel dehasını gözler önüne seriyor.

Nîmes kolonisinin su ihtiyacını karşılamak için Uzès'teki Eure kaynağından şehre uzanan 50 kilometrelik su yolunun en zorlu parçası olan bu köprü, matematiksel bir mucizeyi de barındırıyor:

Nîmes kolonisinin su ihtiyacını karşılamak için Uzès'teki Eure kaynağından şehre uzanan 50 kilometrelik su yolunun en zorlu parçası olan bu köprü, matematiksel bir mucizeyi de barındırıyor:

  • Hassas Eğim: Su kemeri, kilometre başına sadece 25 santimetrelik bir eğimle (o dönem için ulaşılan en düşük eğim) suyu tamamen yerçekimiyle taşıyordu.

  • Kapasite: Günde yaklaşık 40.000 metreküp temiz su, bu sistem üzerinden halk çeşmelerine, hamamlara ve zenginlerin konutlarına ulaştırılıyordu.

  • Özel Yalıtım: Köprünün gövdesi harçsız olsa da, en üst kattaki su kanalı; sönmüş kireç, domuz yağı ve incir suyundan oluşan özel bir karışımla su geçirmez hale getirilmişti.

49 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek Roma su kemeri köprüsü olan Pont du Gard, üç katlı kemer yapısıyla inşa edildi.

49 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek Roma su kemeri köprüsü olan Pont du Gard, üç katlı kemer yapısıyla inşa edildi.

Temellerinin doğrudan kaya tabanına sabitlenmesi sayesinde, Gardon Nehri’nin yüzyıllar boyunca meydana gelen şiddetli mevsimsel taşkınlarından etkilenmeden günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra su taşıma işlevi sona erse de yapı terk edilmedi.

Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra su taşıma işlevi sona erse de yapı terk edilmedi.

13. yüzyıldan itibaren geçiş ücreti alınan bir köprüye dönüştürülen Pont du Gard, bu sayede bakımlı tutularak taşlarının yağmalanmasından kurtarıldı. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, bin kişi tarafından sadece 5 yılda tamamlanan bir antik çağ başyapıtı olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın