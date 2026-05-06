Sabiha Gökçen’de Bir Devir Kapanıyor: 10 Mayıs’tan İtibaren Yeni Uygulamaya Geçilecek

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 21:33

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu konforunu en üst seviyeye çıkarmak adına büyük bir adım atıyor. 10 Mayıs itibarıyla başlayacak 'Sessiz Havalimanı' uygulamasıyla, terminal içerisindeki gürültü kirliliği sona erecek; acil durumlar dışında anons yapılmayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, terminal içindeki huzuru artırmak ve yolculara daha dingin bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla radikal bir karar aldı.

Şehrin havalimanında artık o bildik 'Son çağrı' anonsları yerini sessizliğe bırakıyor.

10 Mayıs'tan itibaren devreye girecek olan 'Sessiz Havalimanı' konsepti kapsamında, terminal genelinde yapılan rutin anonslar önemli ölçüde azaltılacak. Uygulama ile sadece şu istisnai durumlarda mikrofon başına geçilecek:Acil durumlar,

Güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler,

Operasyonel zorunluluk gerektiren özel durumlar.

Yolcular Uçuşlarını Nasıl Takip Edecek?

Anonsların kesilmesiyle birlikte yolcuların uçuş bilgilerine ulaşması için dijital kanallar ön plana çıkacak. Yolcular, mağduriyet yaşamamak adına şu araçları kullanabilecek:

  • FIDS Ekranları: Terminalin her noktasında bulunan uçuş bilgi ekranları.

  • Mobil Uygulamalar: Havayolu şirketlerinin ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın resmi mobil uygulamaları.

  • Anlık Bildirimler: SMS ve e-posta yoluyla gönderilen güncel uçuş bildirimleri.

  • Dijital Asistan: Havalimanının yapay zeka destekli asistanı SAVVy.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
