Haberler
Yaşam
Kanalda Yüzme Keyfi Kabusa Döndü: Bir Bacağı Diğerinin İki Katı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 20:04

İngiltere'de serinlemek için kanalda yüzen iki çocuk babası Sam McAlpine Peyre, topuğundaki minicik bir çatlaktan kaptığı enfeksiyon nedeniyle ömür boyu sürecek bir rahatsızlığa mahkum oldu. Genç adamın bacağı, lenf sisteminin çökmesi sonucu normal boyutunun iki katına çıktı.

32 yaşındaki tesisatçı Sam McAlpine Peyre, ailesiyle birlikte Stroudwater Navigasyon Kanalı’na yüzmeye gittiğinde hayatının değişeceğinden habersizdi.

Topuğunda bulunan ve fark edilmeyecek kadar küçük olan bir çatlaktan kan dolaşımına sızan bakteriler, vücudunda şiddetli bir enfeksiyonu tetikledi.

Ertesi gün yüksek ateş ve kasık ağrısıyla uyanan Sam, durumu başta önemsemese de saatler içinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, enfeksiyonun lenf sistemine kalıcı hasar verdiğini ve Sam’in artık kronik, tedavi edilemez bir durum olan lenfödem hastası olduğunu açıkladı.

Sam’in eşi Georgia, olayın vahametini şu sözlerle anlatıyor:

'Pazar günü yüzmeye gittik, Pazartesi sabahı işten dönmek zorunda kaldı. Sadece 12 saat içinde enfeksiyon tüm bacağına yayıldı. Doktorlar, 'Bacağınız asla eski boyutuna dönmeyecek' dediğinde büyük bir şok yaşadık. Bir yıldır kocasının şort giydiğini görmediğini belirten Georgia, 'Oysa o, dondurucu soğukta bile şortla gezen bir adamdı' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.'

Şu an bacağını sürekli kompresyon bandajlarıyla sarmak zorunda kalan ve hareket kabiliyeti kısıtlanan Sam için ailesi bir yardım kampanyası başlattı.

Lenfovenöz Anastomoz (LVA) adı verilen özel bir ameliyatla lenfödemin etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Gerekli olan 20.000 sterlinlik masraf için bağış toplayan aile, aynı zamanda halkı uyarıyor:

'Vücudunuzda küçük de olsa bir kesik veya yara varsa asla durgun sulara girmeyin.

Enfeksiyon belirtilerini (yüksek ateş, ani şişlik) asla hafife almayın.'

Olayın ardından açıklama yapan Stroud Valleys Kanal Şirketi, kanallarda yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, kanalların sığ olması, görünmeyen engeller barındırması ve su kalitesinin insan sağlığına uygun olmaması nedeniyle bu tür suların ciddi risk taşıdığını vurguladı.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
