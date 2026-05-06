Bir Gece Konaklama 2 Pizza Parası: Dünyanın En Güzel Köyü

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 18:09

Tatil denince akla gelen kalabalık rotalardan sıkılanlar için yeni bir cennet ilan edildi. Travel and Leisure dergisi, İspanya'nın güneyindeki beyazlar içindeki o köyü 'dünyanın en güzel kasabalarından biri' seçti.

İspanya, Benidorm'dan Mayorka'ya kadar her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor ancak gerçek huzuru arayanlar rota değiştiriyor.

Malaga'da, Sierra Almijara dağlarının eteklerinde yer alan Frigiliana, bembeyaz boyalı evleri, rengarenk çiçeklerle süslü sokakları ve Akdeniz manzarasıyla seyahat dünyasının yeni gözdesi oldu.

Köyün labirenti andıran dar geçitleri ve tarihi dokusu, her köşesinde kartpostallık görüntüler sunuyor.

İspanyol hükümeti tarafından 'Kültürel Değer Taşıyan Alan' ilan edilen Frigiliana, ortaçağ kalesi ve Endülüs mimarisiyle tarih meraklılarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Frigiliana sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğa tutkunları için de tam bir merkez konumunda:

  • Doğa Yürüyüşü: Çam ormanları ve sarp vadiler arasında uzanan manzaralı patikalar.

  • Plaj Keyfi: Altın kumlarıyla ünlü Burriana Plajı ve turkuaz sularıyla büyüleyen Mary Plajı sadece kısa bir mesafede.

  • Su Sporları: Kano, kürek sörfü ve şnorkelli yüzme imkanları.

Mütevazı büyüklüğü nedeniyle hareketli bir gece hayatı olmayan köyde, akşamlar yerel lezzetlerin tadına bakarak geçiyor.

Gazpacho, paella ve meşhur İspanyol omletini tadabileceğiniz tapas barlar, huzurlu bir akşamın kapılarını aralıyor. Eğlence arayanlar ise sabahın ilk ışıklarına kadar açık olan bar ve kulüplerin bulunduğu komşu Nerja kasabasına kısa sürede ulaşabiliyor.

Bu masalsı köye ulaşmak sanıldığından çok daha kolay ve hesaplı.

Malaga Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra bir saatlik bir yolculukla köye ulaşılabiliyor. Konaklama seçenekleri ise dudak uçuklatıyor; çift kişilik odalar gecelik 51 sterlinden (kişi başı yaklaşık 25,50 sterlin) başlayan fiyatlarla rezerve edilebiliyor. Komple bir daire kiralamak isteyenler için ise fiyatlar 62 sterlinden başlıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
