Haberler
Yaşam
Bütün Binaları Kahve Telvesiyle Kaplayacaklar: İnşaat Sektörünün Yeni Gözdesi Oldu

Bütün Binaları Kahve Telvesiyle Kaplayacaklar: İnşaat Sektörünün Yeni Gözdesi Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 17:27

Güney Kore'den gelen haberler, sabah kahvenizin ardından çöpe giden telvelerin geleceğin binalarını inşa edebileceğini gösteriyor. Jeonbuk Ulusal Üniversitesi'nden (JBNU) bir ekip, atık kahve telvesini dünyanın en etkili yalıtım malzemeleriyle yarışacak düzeyde çevre dostu bir yapı malzemesine dönüştürdü.

Dünya genelinde her gün tüketilen yaklaşık 2,25 milyar fincan kahve, devasa bir atık yığınını da beraberinde getiriyor.

Çöplüklere giden veya yakılan bu atıkları mercek altına alan Güney Koreli bilim insanları, kahve telvesinden ticari yalıtım ürünleri kadar güçlü, ancak onlardan çok daha çevreci bir kompozit malzeme geliştirdi.

JBNU Malzeme Mühendisi Seong Yun Kim liderliğindeki ekip, ham kahve telvesini önce fırınlarda kurutup ardından yüksek sıcaklıklarda pişirerek 'biyokömür' adı verilen karbon zengini bir madde elde etti. Bu madde; su, etanol ve doğal bir polimer olan etil selüloz ile karıştırılarak yüksek gözenekli bir yapıya kavuşturuldu.

Neden Gözenekli?

Malzemenin içindeki minik gözenekler, ısıya karşı mükemmel bir yalıtkan olan havayı hapseder. Araştırmacılar, bu gözeneklerin üretim sırasında tıkanmasını önlemek için özel 'gözenek onarımı' stratejileri kullanarak ısı iletkenliğini düşürmeyi başardılar.

Yapılan testlerde, kahve bazlı bu malzemenin termal iletkenliği 0,04 W/mK olarak ölçüldü. Bu değer, piyasadaki en iyi yalıtım malzemelerinden biri olan ve fosil yakıtlardan üretilen genleştirilmiş polistiren (strafor) ile aynı seviyede performans gösterdiği anlamına geliyor.

Kahve Telvesinin 3 Büyük Avantajı

Fosil yakıtlar yerine tamamen yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor.

Sentetik yalıtım malzemeleri doğada yüzyıllarca kalırken, kahve bazlı malzeme testlerde sadece üç hafta içinde ağırlığının %10'undan fazlasını kaybederek çözünmeye başladı.

Özellikle çatılardaki güneş panellerinin yaydığı fazla ısıyı bloke ederek iç mekanların serin kalmasını sağlıyor.

Araştırmanın baş yazarı Seong Yun Kim, projenin önemini şu sözlerle özetliyor:

'Çalışmamız, devasa atık akışının yüksek değerli bir malzemeye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Bu yaklaşım sadece malzeme performansını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda atıkları işlevsel bir ürüne dönüştürerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
