article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Faturada Alman Usulü Dönemi: Almanya'da Kiracı ve Ev Sahibi Faturayı Yarı Yarıya Ödeyecek

Faturada Alman Usulü Dönemi: Almanya'da Kiracı ve Ev Sahibi Faturayı Yarı Yarıya Ödeyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 11:54

Almanya’da milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren 'ısıtma yasası' reformunda tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Mayıs ayına girerken koalisyon hükümeti, enerji maliyetleri ve karbon vergileri konusunda devrim niteliğinde bir paylaşım planı üzerinde uzlaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, fosil yakıt ısrarı olan ev sahipleri maliyete ortak olacak.

İşte Almanya'daki kira ve ısınma piyasasını kökten değiştirecek yeni kurallar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya’da hükümet, "Bina Modernizasyon Yasası" kapsamında ısınma maliyetlerinde kiracıların omuzundaki yükü hafifletecek büyük bir reformu onayladı.

Almanya’da hükümet, "Bina Modernizasyon Yasası" kapsamında ısınma maliyetlerinde kiracıların omuzundaki yükü hafifletecek büyük bir reformu onayladı.

Özellikle doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtlarla ısınan binalarda, artan maliyetler artık sadece kiracının cebinden çıkmayacak.

Yeni yasaya göre, iklim dostu sistemler yerine hâlâ doğalgaz veya petrol kazanlarını tercih eden ev sahipleri, bu kararlarının ekonomik sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacak.

  • CO₂ Maliyetleri: 2028'den itibaren karbon vergisi (CO₂) maliyetleri ve doğalgaz şebeke ücretleri ev sahibi ile kiracı arasında yüzde 50 - yüzde 50 oranında paylaştırılacak.

  • Sorumluluk Paylaşımı: CDU/CSU lideri Jens Spahn, bu düzenlemenin adil bir denge kuracağını belirterek; 'Ev sahibi evin neyle ısınacağına, kiracı ise ne kadar yakacağına karar verecek, maliyet de ona göre bölüşülecek' dedi.

Önceki hükümetin getirdiği "yeni sistemlerde en az %65 yenilenebilir enerji kullanma" zorunluluğu bu reformla rafa kaldırıldı.

Önceki hükümetin getirdiği "yeni sistemlerde en az %65 yenilenebilir enerji kullanma" zorunluluğu bu reformla rafa kaldırıldı.

Bunun yerine kademeli bir geçiş planı olan 'Biyo-merdiven' sistemi getirildi:

Ocak 2029: Yeni ısıtma sistemlerinde iklim dostu yakıt payı en az %10 olacak.

2040 Hedefi: Bu oran kademeli olarak artırılacak ve 2040'a kadar fosil yakıt kullanımı tamamen minimize edilecek.

SPD meclis grubu lideri Matthias Miersch, bu yeni düzenlemenin sadece yeni kontratları değil, mevcut tüm kira sözleşmelerini de kapsayacağını açıkladı.

SPD meclis grubu lideri Matthias Miersch, bu yeni düzenlemenin sadece yeni kontratları değil, mevcut tüm kira sözleşmelerini de kapsayacağını açıkladı.

Karbon fiyatlandırması ve şebeke ücretlerindeki risk, ev sahiplerini daha çevreci yatırımlara teşvik etmek amacıyla bu şekilde bölüştürüldü.

Hükümet bu adımı 'seçim özgürlüğü ve adil denge' olarak tanımlasa da, bazı uzmanlar ve çevreci gruplar endişeli. Eleştirmenler, %65 yenilenebilir enerji şartının kalkmasının iklim hedeflerini zorlaştıracağını ve fosil yakıtlara bağlı kalmanın uzun vadede tüketiciler için çok daha yüksek maliyetlere yol açabileceğini savunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın