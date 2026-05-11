Göbek Yağından Kurtulmak İçin Kahve Nasıl İçilir? İngiltere’den Uzmanlar Tavsiye Ediyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 12:17

İngiltere’den uzmanlar uyardı: Doğru şekilde içilen kahve, sadece uyanık kalmanızı sağlamıyor, aynı zamanda kalp hastalığı ve diyabet riskini artıran iç organ yağlanmasıyla da savaşıyor.

Birleşik Krallık’ta görev yapan Yaşam Tarzı Tıbbı Uzmanı Dr. Sohaib Imtiaz, karın bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmanın şaşırtıcı derecede basit bir yolu olduğunu belirtiyor: Şekersiz sade kahve.

İç organ yağlanması (visseral yağ), sadece estetik bir sorun değil; kalp hastalıkları ve Tip 2 diyabetin de ana tetikleyicisi. Peki, kahve bu yağları nasıl yok ediyor?

Dr. Imtiaz’ın paylaştığı bilgilere göre, siyah kahvenin metabolizma üzerindeki etkisi adeta bir motoru çalıştırmak gibi:

  • Kafein sinir sistemini uyararak metabolizma hızını %5 ile %20 arasında artırabiliyor. Bu da dinlenirken bile daha fazla kalori harcamak anlamına geliyor.

  • Kafein, vücuttaki epinefrin seviyesini yükselterek yağ hücrelerine 'parçalan' emri gönderiyor. Bu süreçte yağlar depolanmak yerine enerji olarak yakılıyor.

  • Kahvenin içindeki klorojenik asit, şekerin işlenmesine yardımcı olarak fazla şekerin göbek bölgesinde yağ olarak depolanmasını engelliyor.

  • Siyah kahve içerek yapılan antrenmanlarda daha yüksek enerji seviyeleri görüldüğü için yakılan kalori miktarı da artıyor.

  • Şekerli ve sütlü içeceklerin aksine, sade kahve neredeyse hiç kalori içermediği için kilo kaybını doğrudan destekliyor.

Uzmanlar, tüm bu faydaların sadece sade siyah kahve için geçerli olduğunu vurguluyor.

Kahveye eklenen süt, krema veya şeker, içeceğin tüm 'yağ yakıcı' özelliğini yok ederek tam tersi bir etki yaratabiliyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Sağlıklı bir yetişkin için ideal miktar günde en fazla 400 mg (3-4 fincan).

  • Kahvenin ödem atıcı (idrar söktürücü) etkisi nedeniyle, vücudu susuz bırakmamak için bol su tüketilmesi şart.

  • Hamileler, kalp hastaları, tansiyon sorunu olanlar veya uykusuzluk çeken kişiler kahve tüketimini mutlaka bir doktora danışarak düzenlemeli.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
