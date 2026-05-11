Haberler
Genel Kültür
Bilim
Ay Bazen Neden Gündüz de Görünür?

Ay Bazen Neden Gündüz de Görünür?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 16:05

Birçok insan Ay'ın sadece geceleri görülebilen bir gök cismi olduğunu düşünür. Ancak gerçekte Ay, ayın yarısından fazlasında gündüz saatlerinde de gökyüzünde bulunur ve çıplak gözle görülebilir. Bu olağan görünen durum, aslında astronominin temel prensiplerini anlamamıza yardımcı olan fascinant bir olgudur.

Ay, Dünya etrafında yaklaşık 29,5 günde bir tam tur atar.

Bu süre zarfında farklı fazlardan geçer: yeniay, hilal, yarım ay, dolunay ve tekrar azalan fazlar. NASA eğitim kaynaklarına göre, Ay'ın gündüz görünürlüğü bu fazlarla doğrudan ilgilidir.

Dolunay döneminde Ay, Dünya'nın tam karşı tarafındadır ve gece boyunca görünür. Ancak yeniay ile dolunay arasındaki dönemlerde - özellikle birinci çeyrek fazında - Ay öğleden sonra doğar ve gece yarısından önce batar. Bu, Ay'ın öğleden sonra ve akşam saatlerinde rahatlıkla görülebildiği anlamına gelir.

Gündüz Ay'ı görebilmemizin bir diğer nedeni atmosferik optiktir.

Güneş ışığı atmosferde saçılarak gökyüzünü mavi yapar, ancak bu saçılma Ay'dan gelen ışığı tamamen maskelemez. Oxford Üniversitesi atmosfer fiziği araştırmalarına göre, Ay'ın yüzey parlaklığı yeterli kontrast sağladığında, mavi gökyüzüne karşı net bir şekilde seçilebilir.

Bu durumun en belirgin olduğu anlar, Güneş'in alçak açıda bulunduğu sabah erken saatleri veya öğleden sonra geç saatlerdir. Bu zamanlarda atmosferik saçılma daha az yoğundur ve Ay daha net görünür.

İlginç bir şekilde, şehir ışıkları nedeniyle geceleri yıldızları görmekte zorlanırken, gündüz Ay'ı görmek daha kolay olabilir.

Bunun nedeni, gündüz gökyüzünün homojen parlaklığının Ay için daha kararlı bir arka plan oluşturmasıdır.

Profesyonel astronomlar, Harvard Üniversitesi gözlemevi verilerine göre, gündüz Ay gözlemlerinin özellikle Ay'ın yüzey detaylarını incelemek için ideal olduğunu belirtir. Güneş ışığının Ay kraterleri ve dağları üzerinde oluşturduğu gölgeler, gündüz teleskop gözlemlerinde daha keskin detaylar sunar.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
