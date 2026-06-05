Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

İtalyan otomotiv sanayisinin küresel devi FIAT, yaza adım attığımız 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni dönem kampanya detaylarını resmi olarak paylaştı. Türkiye pazarında uzun yıllardır satış liderliğini kimseye kaptırmayan Egea ailesinin yanı sıra, markanın çevre dostu ve elektrikli geleceğini simgeleyen 600e, Topolino ve 500e gibi yeni nesil modelleri de Haziran ayının en çok merak edilen araçları arasında başı çekiyor.

Peki, Haziran ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte FIAT'ın Haziran dönemine özel hazırladığı avantajlı dünyası ve güncel fiyat tablosunun öne çıkan detayları.