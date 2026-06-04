Haziran 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Japon otomotiv üreticisi Nissan, 2026 yılının Haziran ayına özel güncellenen fiyatlarını ve yaza damga vuracak kampanyalarını duyurdu. Türkiye pazarında SUV denilince akla gelen ilk modellerden biri olan Qashqai, yenilenen dinamik tasarımı ve devrim niteliğindeki e-Power teknolojisiyle bu ay da otomobil tutkunlarının radarında ilk sırada yer alıyor. Şehir hayatının pratik ve sportif oyuncusu Juke ile geniş ailelerin üst düzey konfor tercihi X-Trail'in yenilikçi hibrit versiyonları, yeni bir araç sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.
Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte Nissan'ın Haziran ayı güncel fiyat listesi.
Haziran 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi
Nissan Qashqai Fiyat Listesi Haziran 2026
Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Haziran 2026
Nissan Juke Fiyat Listesi Haziran 2026
Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Haziran 2026
Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Haziran 2026
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