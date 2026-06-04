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Haziran 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 10:54
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Alman otomotiv dünyasının teknoloji öncüsü Audi, 2026 yılının Haziran ayına ait güncellenmiş fiyat listesini otomobil tutkunlarıyla paylaştı. Estetiği yüksek performansla birleştiren marka, özellikle tamamen elektrikli e-tron serisi ve yenilenen SUV ailesiyle premium segmentteki iddiasını yaz aylarında da sürdürüyor.

Modern tasarım anlayışını yenilikçi dijital kokpit çözümleriyle harmanlayan Audi; A3’ten Q8’e kadar uzanan geniş ürün gamıyla lüksü ve konforu yeniden tanımlamaya devam ediyor. 

Peki Audi A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Haziran ayı güncel rakamları.

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Haziran 2026 Audi Güncel Fiyat Listesi

Haziran 2026 Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi, Haziran ayı itibarıyla portföyündeki popüler modellerin fiyat etiketlerini güncelleyerek teknoloji ve lüks meraklılarının beğenisine sundu. Şehir içi prestijin dinamik simgesi olan Audi A3, bu ay 3.519.107 TL’den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini alıyor. 

Uyarı: Aşağıda belirtilen rakamlar, Audi’nin Haziran ayı için belirlediği 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinden derlenen tutarlar, seçilecek donanım paketlerine, eklenecek opsiyonel özelliklere, dönemsel olarak düzenlenen kampanyalara ve tercih edilecek ödeme seçeneklerine göre farklılık gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi A3 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic - 3.519.107 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic - 4.391.612 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic - 4.184.036 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic - 8.177.319 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic - 8.439.759 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Haziran 2026

  • A6 Avant e-tron - 8.118.520 TL 

  • A6 Sportback e-tron - 7.944.430 TL

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW - 12.291.050 TL

  • A6 Avant TDI quattro 150 kW - 10.744.630 TL

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Audi A8 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi A8 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. - 28.383.974 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI - 23.810.860 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Q2 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI - 3.636.983 TL

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic - 5.170.676 TL

  • Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic - 5.321.132 TL

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Audi Q4 40 e-tron - 4.604.572 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron - 4.762.300 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Q6 SUV e-tron quattro - 9.090.393 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro - 9.323.493 TL

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Audi Q7 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Q7 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI - 11.282.146 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Q8 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI - 13.373.793 TL

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Haziran 2026

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Yeni e-tron GT quattro - 11.781.186 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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