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Haziran 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Haziran 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 10:54
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Alman otomotiv endüstrisinin lüks ve prestij sembolü BMW, 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve 'Sürüş Keyfi' felsefesini yansıtan yeni nesil teknolojik donanımlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl küresel pazarda en prestijli markalar sıralamasında ilk üçte yer alarak başarısını tescilleyen BMW, gerek içten yanmalı motor seçenekleri gerekse tamamen elektrikli 'i' serisi modelleriyle lüks segmentteki sarsılmaz konumunu korumaya devam ediyor.

Peki BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi modellerinin Haziran 2026 itibarıyla güncellenen fiyatları ne kadar oldu? 

İşte BMW'nin Haziran ayına özel paylaştığı güncel rakamlar.

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
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Haziran 2026 BMW Fiyat Listesi

Haziran 2026 BMW Fiyat Listesi

Alman mühendisliğinin öncüsü BMW, yayımladığı 'Perakende Satış Azami Fiyat Listesi' ile Haziran ayındaki iddiasını ortaya koyuyor. Markanın şehir içi kullanıma yönelik dinamik temsilcisi 1 Serisi, bu ay itibarıyla 3.724.500 TL'den başlayan fiyatlarla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. 

Uyarı: Belirtilen rakamlar, BMW tarafından Haziran ayı için belirlenmiş 'Azami Satış Fiyatları'nı yansıtmaktadır. Markanın resmi web sitesinden alınan tutarlar; kampanyalara, tercih edilecek donanım paketlerine (M Sport, Luxury Line vb.), metalik renk seçimlerine ve eklenecek ekstra aksesuarlara göre farklılık gösterebilir.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin - 3.724.500 TL 

  • BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin - 4.283.100 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.152.800 TL 

  • BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.427.800 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW 220i Active Tourer Luxury Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20** - 4.379.500 TL 

  • BMW 220i Active Tourer M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20** - 4.613.200 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW 320i Sedan Sport Line - 5.529.000 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport - 5.990.700 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport - 6.905.900 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport - 7.712.500 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport - 10.004.800 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Gran Coupé M Sport Benzin - 6.586.700 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport Benzin - 7.396.900 TL

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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin - 8.479.100 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin - 9.023.100 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel - 11.254.800 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel - 12.387.400 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel - 20.818.200 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel - 21.870.500 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin - 5.469.400 TL

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin - 5.739.800 TL

BMW X1 sDrive Fiyat Listesi 

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin - 4.753.800 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.015.400 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.544.400 TL

Yeni BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin - 6.853.400 TL 

  • BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin - 7.316.600 TL

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Yeni BMW X5 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni BMW X5 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BMW X5 xDrive40d M Sport Mild Hybrid - Dizel - 17.751.100 TL

Yeni BMW X6 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni BMW X6 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BMW X6 xDrive40d M Sport Mild Hybrid - Dizel - 17.790.400 TL

Yeni BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel - 22.405.500 TL

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Haziran 2026
  • BMW Z4 sDrive30i M Sport Benzin - 8.470.700 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Yeni BMW M2 M Benzin - 14.622.000 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin - 18.443.500 TL 

  • BMW M3 Touring M xDrive M Benzin - 18.727.900 TL 

  • BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin - 19.158.700 TL

  • BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin - 19.536.100 TL 

  • BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin - 24.233.800 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin - 24.573.500 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik - 9.840.100 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik - 9.929.500 TL 

  • BMW X5 M Competition M Mild Hybrid - Benzin - 24.208.500 TL 

  • BMW X6 M Competition M Mild Hybrid - Benzin - 24.566.900 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik - 15.799.000 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin - 8.299.700 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin - 8.379.900 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli - 11.095.800 TL

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BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Sport Line Elektrik 218 bG - 5.430.800 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 218 bG - 6.032.400 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 218 bG - 6.643.800 TL

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik - 7.168.200 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik - 7.614.200 TL

  • BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik - 7.997.000 TL

  • BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik - 8.412.700 TL

  • BMW i5 M60 xDrive M Elektrik - 9.840.100 TL 

  • BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik - 8.159.300 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik - 8.575.300 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Haziran 2026

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence - 14.188.000 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence - 14.709.200 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive - 15.799.000 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW iX1 Fiyat Listesi Haziran 2026
blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik - 4.064.300 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik - 4.278.000 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik - 4.438.300 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW iX2 Fiyat Listesi Haziran 2026
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BMW Yeni iX3 Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW Yeni iX3 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport Elektrik - 6.538.400 TL

BMW iX Fiyat Listesi Haziran 2026

BMW iX Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik - 10.343.600 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik - 11.095.800 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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