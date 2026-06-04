Haziran 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomotiv endüstrisinin lüks ve prestij sembolü BMW, 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve 'Sürüş Keyfi' felsefesini yansıtan yeni nesil teknolojik donanımlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl küresel pazarda en prestijli markalar sıralamasında ilk üçte yer alarak başarısını tescilleyen BMW, gerek içten yanmalı motor seçenekleri gerekse tamamen elektrikli 'i' serisi modelleriyle lüks segmentteki sarsılmaz konumunu korumaya devam ediyor.

Peki BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi modellerinin Haziran 2026 itibarıyla güncellenen fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Haziran ayına özel paylaştığı güncel rakamlar.