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Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 10:54
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Alman otomotiv endüstrisinin dev ismi Volkswagen, 2026 yılının Haziran ayı için merakla beklenen güncel fiyat listesini duyurdu. Geçtiğimiz yıl özellikle D segmentindeki SUV atağıyla pazar payını önemli ölçüde artıran marka; lüks, konfor ve kusursuz Alman mühendisliğini bir araya getiren modelleriyle bu yaz da otomobil tutkunlarının ilk tercihlerinden biri olmaya aday. Tamamen elektrikli ID.4 ve ID.7 modellerinin yanı sıra, SUV ailesine en son katılan Tayron da Volkswagen’in 2026 vizyonunu otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.

Peki Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4 ve ID.7 modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi

Volkswagen, Haziran ayı itibarıyla geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Markanın SUV segmentindeki en yeni ve iddialı oyuncusu Tayron, Haziran ayında 3.667.000 TL’den başlayan fiyatlarla prestij arayanların beğenisine sunuluyor. Şehir içi dinamizmiyle fark yaratan popüler crossover modeli Taigo ise yaza girerken 2.165.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listedeki yerini sağlamlaştırıyor.

Uyarı: Volkswagen tarafından belirlenen fiyatlar, Haziran ayına ait 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinden derlenen rakamlar; dönemsel olarak düzenlenen kampanyalara, yetkili bayilerdeki stok durumuna, özel ödeme yöntemlerine (kredi veya peşin) ve araca eklenecek ekstra opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Haziran 2026

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.275.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.683.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.842.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.950.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.165.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.596.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.927.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.052.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.114.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.331.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.258.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.829.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.191.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.393.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.618.000 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 5.609.000 TL
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Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 7.051.000 TL

Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.755.000 TL

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.312.000 TL 

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.420.000 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.402.000 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.374.000 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.666.000 TL 

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.254.000 TL 

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.617.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.667.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.766.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.688.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.794.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 5.003.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.104.000 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.600.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.302.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.775.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.907.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.203.000 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.244.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.375.000 TL

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Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.150 TL

(Model Yılı: 2025)

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.150 TL

(Model Yılı: 2025)

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Haziran 2026

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.150 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - Fiyat: 11.263.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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