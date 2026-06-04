Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomotiv endüstrisinin dev ismi Volkswagen, 2026 yılının Haziran ayı için merakla beklenen güncel fiyat listesini duyurdu. Geçtiğimiz yıl özellikle D segmentindeki SUV atağıyla pazar payını önemli ölçüde artıran marka; lüks, konfor ve kusursuz Alman mühendisliğini bir araya getiren modelleriyle bu yaz da otomobil tutkunlarının ilk tercihlerinden biri olmaya aday. Tamamen elektrikli ID.4 ve ID.7 modellerinin yanı sıra, SUV ailesine en son katılan Tayron da Volkswagen’in 2026 vizyonunu otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.

Peki Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4 ve ID.7 modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.