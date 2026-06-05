Haziran 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon mühendisliğinin kendine has, kompakt ve akılcı ruhunu yansıtan Suzuki, yaz sezonunun açılışını Haziran 2026 fiyat listesi ve akıllı hibrit dünyasına göz kırpan yeni fırsatlarıyla yapıyor. Büyük hacimli hantal araçlar yerine hafiflik, verimlilik ve maksimum işlevsellik felsefesini savunan marka, efsanevi 4x4 sistemi AllGrip ile hem şehirde hem de patikalarda ezber bozmaya devam ediyor.

Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny'nin haziran ayı fiyat etiketleri nasıl şekillendi? Gelin, Suzuki'nin bu aya özel güncel tablosuna ve sunduğu paketlerin arka planına birlikte bakalım.