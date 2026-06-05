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Haziran 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:14
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Japon mühendisliğinin kendine has, kompakt ve akılcı ruhunu yansıtan Suzuki, yaz sezonunun açılışını Haziran 2026 fiyat listesi ve akıllı hibrit dünyasına göz kırpan yeni fırsatlarıyla yapıyor. Büyük hacimli hantal araçlar yerine hafiflik, verimlilik ve maksimum işlevsellik felsefesini savunan marka, efsanevi 4x4 sistemi AllGrip ile hem şehirde hem de patikalarda ezber bozmaya devam ediyor.

Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny'nin haziran ayı fiyat etiketleri nasıl şekillendi? Gelin, Suzuki'nin bu aya özel güncel tablosuna ve sunduğu paketlerin arka planına birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Haziran 2026 Suzuki Kampanyaları ve Öne Çıkanlar

Haziran 2026 Suzuki Kampanyaları ve Öne Çıkanlar

Suzuki, 1 Haziran itibarıyla devreye aldığı yeni fiyat politikasında yalnızca rakam sunmaktan ziyade, kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına göre optimize edilmiş seçenekleri ön plana çıkarıyor. Markanın yenilikçi vizyonu bu ay şu iki ana sütun üzerinden yükseliyor: 

  • Swift ile şehirde akıllı tasarruf sağlıyor. 

  • Vitara ve S-Cross ikilisiyle macera ruhuna hitap ediyor.

Uyarı: Suzuki Türkiye tarafından paylaşılan rakamlar 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Otomotiv pazarındaki dinamik süreçler sebebiyle; tercih edeceğiniz çift renk gövde opsiyonları, bayilerdeki anlık stok varyasyonları, peşin alım ya da düşük faizli kredi gibi ödeme metodları fiyatların değişmesine yol açabilir.

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Haziran 2026

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.069.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.999.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.119.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.049.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.199.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.249.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.229.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.279.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.580.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.599.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.529.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.649.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.579.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x4 - 2.649.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.229.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.099.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.339.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.385.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.349.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x2 - 2.680.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.759.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.669.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x4 - 2.759.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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