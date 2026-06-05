Haziran 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Renault Grubu çatısı altında 1999 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş grafiği çizen Dacia, yaz sezonunun ilk ayı olan Haziran 2026'ya ait güncel fiyat tablosunu paylaştı. Türkiye otomotiv pazarında akılcı seçimlerin ve yüksek fayda-maliyet oranının ilk adresi konumundaki marka; sağlam şasi yapıları, ekonomik işletme maliyetleri ve her geçen gün genişleyen crossover/SUV dünyasıyla sürücülerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

Peki, Haziran ayında Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte markanın Haziran dönemine özel olarak belirlediği fiyat listesi.