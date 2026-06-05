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Haziran 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:14
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Renault Grubu çatısı altında 1999 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş grafiği çizen Dacia, yaz sezonunun ilk ayı olan Haziran 2026'ya ait güncel fiyat tablosunu paylaştı. Türkiye otomotiv pazarında akılcı seçimlerin ve yüksek fayda-maliyet oranının ilk adresi konumundaki marka; sağlam şasi yapıları, ekonomik işletme maliyetleri ve her geçen gün genişleyen crossover/SUV dünyasıyla sürücülerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. 

Peki, Haziran ayında Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte markanın Haziran dönemine özel olarak belirlediği fiyat listesi.

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Haziran 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Haziran 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Dacia, 5 Haziran tarihinden itibarıyla yürürlüğe giren 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' ile bütçesini düşünen sürücülere yeni kapılar açıyor. Şehir hayatının yoğun temposuna pratik çözümler sunan kompakt hatchback Sandero ile onun onun daha yüksek gövde yapısına sahip kardeşi Sandero Stepway, Haziran ayında da erişilebilir konseptini koruyor. 

Uyarı: Dacia tarafından resmi kanallar aracılığıyla ilan edilen fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatları' niteliğindedir. Söz konusu rakamlar; Haziran ayına özel yetkili bayilerde uygulanabilecek dönemsel kampanyalara, araçların anlık stok durumlarına, tercih edilecek finansman modellerine (kredi/peşin) ve fabrika çıkışlı eklenecek ekstra opsiyonel donanım tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Sandero Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni Sandero Fiyat Listesi Haziran 2026

Dacia, Haziran ayında Sandero ailesinin hem 2025 hem de 2026 model yılı versiyonlarını listelemeye devam ediyor.

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2026 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.295.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.426.000 TL

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2025 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.238.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.338.000 TL

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Stepway Expression Eco-G 120 Auto - 1.681.000 TL 

  • Stepway Extreme Eco-G 120 Auto - 1.746.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Logan Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni Logan Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Expression Eco-G 120 Auto - 1.699.000 TL 

  • Journey Eco-G 120 Auto - 1.774.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Jogger Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni Jogger Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Extreme TCe 110 - 7 Koltuklu - 1.595.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 5 Koltuklu - 1.665.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 7 Koltuklu - 1.695.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 Auto - 7 Koltuklu - 1.815.000 TL

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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