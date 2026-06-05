Haziran 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Elektrikli otomobil dünyasının küresel öncüsü Tesla, yaz sezonunun başlangıcı olan 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni dönem teslimat stratejilerini paylaştı. Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araç dönüşümünün en güçlü lokomotifi olan Model Y, fütüristik sürüş teknolojileri ve yüksek çevreci performansıyla bu yaz da teknoloji ve hız tutkunlarının merkez üssü olmaya aday. Özellikle 'Full Self-Driving' (Tam Otonom Sürüş) kabiliyeti ve yenilikçi otopilot güncellemeleriyle dikkat çeken Tesla, Haziran ayında sunduğu operasyonel teslimat planlamalarıyla güçlü bir dijital deneyim vadetmeye devam ediyor.

Peki, Haziran 2026 itibarıyla Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte Model Y'nin donanımsal özellikleri ve güncel fiyat listesi.