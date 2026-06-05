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Haziran 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Haziran 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:14
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Elektrikli otomobil dünyasının küresel öncüsü Tesla, yaz sezonunun başlangıcı olan 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni dönem teslimat stratejilerini paylaştı. Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araç dönüşümünün en güçlü lokomotifi olan Model Y, fütüristik sürüş teknolojileri ve yüksek çevreci performansıyla bu yaz da teknoloji ve hız tutkunlarının merkez üssü olmaya aday. Özellikle 'Full Self-Driving' (Tam Otonom Sürüş) kabiliyeti ve yenilikçi otopilot güncellemeleriyle dikkat çeken Tesla, Haziran ayında sunduğu operasyonel teslimat planlamalarıyla güçlü bir dijital deneyim vadetmeye devam ediyor.

Peki, Haziran 2026 itibarıyla Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte Model Y'nin donanımsal özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Haziran 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

Haziran 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

2003 yılında kurulan ve günümüzde Elon Musk'ın liderlik ettiği Tesla, Amerikan mühendisliğini minimalist bir dijital ekosistemle birleştiriyor. Küresel ölçekte Model S, Model 3, Model X ve yeni nesil Cybertruck gibi ikonik modelleriyle adından söz ettiren marka, Türkiye pazarında resmi olarak Model Y modeliyle fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. 1 Haziran itibarıyla güncellenen listelerle birlikte Tesla, yaz döneminde yeni araç siparişi verecek kullanıcılar için teslimat süreçlerini ve yazılım paketi aktivasyon haklarını optimize etmeye devam ediyor.

Uyarı: Tesla'nın akıllı sürüş ekosisteminin zirvesini oluşturan Full Self-Driving (FSD) kabiliyeti ve Geliştirilmiş Otopilot paketlerinin tanımlanma süreçleri, fabrikasyon üretim planlamalarına ve lojistik takvime göre belirlenmektedir. Tahmini teslimat tarihlerinde yaşanabilecek kaymalar, opsiyonlara bağlı fiyat değişiklikleri ve sipariş panelindeki anlık güncellemelere tabidir. 

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Haziran 2026

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.534.000 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.200.000 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.546.500 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

İlk tanıtıldığı günden bu yana SUV standartlarını baştan tanımlayan ve Euro NCAP güvenlik testlerinden aldığı 5 yıldızla tescillenen Model Y, otomotiv dünyasında 'tekerlekler üzerindeki bir bilgisayar' olarak kabul görüyor.

  • Güç ve Dinamizm: Arkadan İtiş versiyonunda yaklaşık 299 beygir gücüyle başlayan ve çift motorlu versiyonlarda 396 beygir gücüne (291 kW) kadar uzanan motor seçenekleri, 510 Nm tork değeriyle birleşerek elektrikli gücü anında yola aktarıyor.

  • Hızlanma ve Sürat: Sıfırdan 100 km/saat hıza Arkadan İtişli baz versiyonunda 7,6 saniyede ulaşabilen araç, donanım seviyesine göre 217 km/saat maksimum hıza erişebiliyor.

  • Menzil ve Supercharger Özgürlüğü: Batarya optimizasyonu sayesinde 500 kilometreyi aşan menzil seçenekleri sunan Model Y, Tesla’nın Türkiye genelinde hızla yayılan yüksek hızlı 'Supercharger' istasyon ağı sayesinde uzun rotaları tamamen zahmetsiz hale getiriyor.

  • Standart Otopilot ve Güvenlik: Sürücüye sadece şeridinde otomatik direksiyon, hızlanma ve frenleme konforu sunan standart otopilot sisteminin yanı sıra; kör nokta uyarı asistanı, şerit takip sistemi, yaya sesli uyarı sistemi ve çoklu çarpışma frenlemesi gibi premium güvenlik donanımları araçta standart olarak yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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