Bir Devir Daha Resmen Kapanıyor: Dünyaca Ünlü Alman Markası İflas Etti, Tüm Mağazalar Kapatılıyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 09:15
Almanya’nın 1863 yılından beri gömlek üretimi yapan dünyaca ünlü giyim markası Eterna, küresel ekonomik krizin getirdiği maliyet artışlarına dayanamayarak haziran sonu itibarıyla tamamen kapanıyor. Şirket bünyesindeki 34 mağaza ve tüm üretim tesisleri kilit vurulmaya hazırlanırken, eldeki tüm stoklar yarı fiyatına satışa sunuldu; tasfiye süreci nedeniyle 400 personelin görevine son verildi.

Avrupa hazır giyim sektörünü sarsan iflas dalgasına, Almanya’nın en eski ve en bilinen tekstil üreticilerinden biri daha eklendi.

Passau merkezli asırlık moda devi Eterna, içine düştüğü finansal darboğazı aşamayarak kepenk indirme kararı aldı. Şirket yönetimi, operasyonel faaliyetlerin haziran ayının son günü itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyurdu. Bu radikal kararla birlikte, markanın küresel çaptaki üretim tesisleri ve ülke genelindeki tüm satış noktaları kalıcı olarak kapatılacak.

Tarihi markanın piyasadan çekilme süreci, fabrikalarda ve genel merkezde görev yapan yüzlerce çalışanı doğrudan etkiledi. Tasfiye planı kapsamında, şirketin yönetim ve üretim kadrosunda yer alan 400 çalışanın iş sözleşmeleri feshedildi. Bununla birlikte, Almanya'nın farklı bölgelerinde hizmet veren 34 perakende mağazasının da önümüzdeki ayın sonuna kadar faaliyetlerine son vermesi kesinleşti.

Kapanma kararının ardından şirket, elindeki dev stokları hızlıca nakde çevirebilmek için büyük bir tasfiye kampanyası başlattı. Markanın mağazalarında bulunan tüm kaliteli gömlek ve giyim ürünleri, etiket fiyatının yarı fiyatına satışa çıkarıldı. 19. yüzyıldan bu yana dünya pazarında kalitesiyle adından söz ettiren markanın bu şekilde veda etmesi, sadık müşteri kitlesinde büyük üzüntü yarattı.

Uzmanlar, asırlık devin çöküşünü ham madde fiyatlarındaki aşırı yükselişe, azalan tüketici talebine ve küresel piyasalardaki istikrarsızlığa bağlıyor. Artan işletme giderleri karşısında satışların düşmesi, şirketin mali dengesini tamamen bozdu. Sektör temsilcileri, Avrupa tekstil pazarındaki bu krizin Eterna ile sınırlı kalmadığını, kısa süre önce bir diğer Alman markası Domino’nun da benzer gerekçelerle piyasadan çekildiğini hatırlatarak tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
