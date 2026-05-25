article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Baraj Kapakları Açıldı, Fırat Nehri Taştı: Park ve İş Yerlerini Su Bastı, Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Baraj Kapakları Açıldı, Fırat Nehri Taştı: Park ve İş Yerlerini Su Bastı, Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 09:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde artan yağışlar sonrası baraj kapaklarının açılmasıyla Fırat Nehri taştı. Su seviyesinin aniden metrelerce yükselmesi sonucu yollar, parklar ve iş yerleri sular altında kalırken; nehir üzerindeki yüzer restoranlar akıntıya kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki su dengesini kritik bir noktaya taşıdı.

Son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki su dengesini kritik bir noktaya taşıdı.

Artan su hacmini kontrol altına almak amacıyla Birecik Barajı'nın kapakları mecburi olarak açılınca, Fırat Nehri yatağına sığmayarak taştı. Taşkın suları kısa süre içinde sahil şeridindeki ulaşım yollarını, yeşil alanları ve çevredeki işletmeleri adeta bir göle çevirdi. Özellikle nehir suları üzerinde hizmet veren duba restoranlar, şiddetli akıntının doğrudan hedefi haline geldi. Akıntının gücüne direnemeyen bazı tesislerin ön kısımları sulara gömülürken, bölgede ciddi bir panik ve endişe havası hakim oldu. Yaşanan bu ani taşkının ardından Birecik Belediyesi zabıta ekipleri hızla harekete geçerek sahil şeridindeki güvenlik önlemlerini artırdı ve can güvenliği için vatandaşları nehir kıyısından uzak durmaları konusunda kesin bir dille uyardı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, su seviyesinin aniden 3-4 metre birden yükselmesinin yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, su seviyesinin aniden 3-4 metre birden yükselmesinin yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor.

Çevredeki mesire alanlarının ve dükkanların tamamen sular altında kaldığını belirten yöre halkı, nehir üzerindeki köprünün taşıyıcı ayaklarında dahi ufak çaplı hasarlar gözlemlediklerini ifade ediyor. Nehir kıyısındaki yüzer kafelerin hem can hem de mal güvenliği açısından artık büyük bir risk taşıdığını vurgulayan ilçe sakinleri, olası bir facianın önüne geçilebilmesi için yetkililerden bu duba restoranlar hakkında acil tedbir alınmasını talep ediyor.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın