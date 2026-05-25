Baraj Kapakları Açıldı, Fırat Nehri Taştı: Park ve İş Yerlerini Su Bastı, Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Artan su hacmini kontrol altına almak amacıyla Birecik Barajı'nın kapakları mecburi olarak açılınca, Fırat Nehri yatağına sığmayarak taştı. Taşkın suları kısa süre içinde sahil şeridindeki ulaşım yollarını, yeşil alanları ve çevredeki işletmeleri adeta bir göle çevirdi. Özellikle nehir suları üzerinde hizmet veren duba restoranlar, şiddetli akıntının doğrudan hedefi haline geldi. Akıntının gücüne direnemeyen bazı tesislerin ön kısımları sulara gömülürken, bölgede ciddi bir panik ve endişe havası hakim oldu. Yaşanan bu ani taşkının ardından Birecik Belediyesi zabıta ekipleri hızla harekete geçerek sahil şeridindeki güvenlik önlemlerini artırdı ve can güvenliği için vatandaşları nehir kıyısından uzak durmaları konusunda kesin bir dille uyardı.