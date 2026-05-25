Hangi Kolonya Daha İyi Temizler? Genetik Mühendisi Dilara Sarı 50 Derece ve 80 Derece'nin Farkını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 10:29

Gündelik hayatımızda temizlik ve hijyen denince el altına ilk gelen koruyuculardan biri şüphesiz kolonyalardır. Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, kalabalık ortamlara girdiğimizde ya da hızlıca ferahlamak istediğimizde hemen şişeye sarılırız. Ancak market raflarında gördüğümüz kolonyaların üzerinde yazan o gizemli dereceler, sadece kokunun kalıcılığını ya da keskinliğini belirlemiyor. Birçok insan kolonyayı sadece güzel kokulu bir sıvı ya da anlık bir temizlik hissi olarak görse de işin arka planında ciddi bir mikrobiyolojik savaş dönüyor. Yanlış derece seçimi, elinizdeki bakterileri öldürmek yerine onların yayılmasına bile zemin hazırlayabiliyor.

Sosyal medyada yaptığı dikkat çekici deneylerle bilinen Genetik Mühendisi Dilara Sarı kolonyaların alkol derecesinin mikroorganizmalar üzerindeki etkisini doğrudan gözler önüne seren bir deney paylaştı. 50 derece ve 80 derece kolonyaların eldeki bakterileri ne kadar temizleyebildiğini test eden Sarı, aradaki farkı paylaştı. Paylaşılan test sonuçları, temizlik rutinimizde doğru bildiğimiz yanlışları sert bir şekilde yüzümüze vurdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DYuU9CFNVmQ/
Bu testte, eldeki bakterilerin ekildiği petri kapları incelendiğinde şok edici detaylar ortaya çıkıyor.

Yüksek alkol oranına sahip olan 80 derece kolonyanın kullanıldığı kapta mikroorganizma popülasyonu büyük oranda kontrol altına alınmış görünse de aslında bu keskin gücün bile tamamen yok edemediği inatçı düşmanlar var; küf mantarları. Ancak asıl tehlike 50 derece kolonyanın kullanıldığı kapta net bir şekilde kendini gösteriyor. 

Alkol oranı yetersiz kaldığı için kolonyanın uygulandığı parmak izinin her bir kenarından bakterilerin adeta kaçış yolu bularak petri kabında devasa koloniler halinde çoğaldığı görülüyor. Düşük dereceli kolonyalar bakterileri öldürmediği gibi, sıvı etkisiyle eldeki mikropların daha geniş bir alana yayılmasına ve üremesine yol açabiliyor. Mikrobiyal koruma sağlamak ve gerçek bir dezenfeksiyon etkisi elde etmek istiyorsanız, kolonya seçiminde kokudan ziyade alkol oranının 80 derece ve üzerinde olmasına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. 80° alkol kulağa çok yüksek ve aşındırıcı gelebiliyor. Ancak işin biyolojik ve kimyasal kısmına girdiğimizde, virüs ve bakterilerin protein yapısını çözüp onları etkisiz hale getirebilmek için bu oranın bilimsel bir sınır olduğunu görüyoruz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
