Amerika'da Flört Uygulamalarını Gerçek Hayata Uyarlayan Türk Girişimcinin Hızlı Tanışma Etkinliği

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 12:00 Son Güncelleme: 24.05.2026 - 12:21

Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte insan ilişkileri ve sosyalleşme biçimleri de köklü bir değişim geçirdi. Ekran başında harcanan saatler, kaydırma hareketleriyle geçiştirilen profiller ve sanal beğeniler bir noktada modern bireyi yalnızlığa sürükledi. Sosyal medya platformları ve flört uygulamaları insanları bir araya getirme vaadinde bulunsa da, yüz yüze iletişimin yerini tutamadığı anlaşıldı. Bu dijital doymuşluk, insanları yeniden fiziksel ortamlarda buluşmaya ve birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşmaya yönlendiriyor. Yeni nesil sosyalleşme trendleri, teknolojinin soğukluğunu kırıp gerçek hayatın sıcaklığını ve samimiyetini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Bir Türk girişimcinin hayata geçirdiği yenilikçi etkinlik, Amerika'daki buluşma uygulamalarını adeta gerçek hayata uyarlayarak büyük bir ilgi topladı. İTÜ mezunu gencin organize ettiği bu yüz yüze buluşma etkinlikleri, insanların dijital platformlardaki yapaylığı bir kenara bırakıp doğrudan ve aracısız iletişim kurmalarına olanak tanıyor. Sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışmanın zorluklarını ortadan kaldıran bu konsept, katılımcılara hem güvenli hem de son derece eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Peki bu süreç nasıl işliyor?

Etkinliğin kapısından girdiğiniz an samimi ve organize bir süreç sizi karşılıyor. Girişte her katılımcıya görünür bir şekilde yakalarına yapıştırmaları için özel numaralar dağıtılıyor. Süreç başladıktan sonra insanların birbirini tanıyabilmesi, ilk izlenimi edinebilmesi ve o meşhur 'elektrik alma' anını yakalayabilmesi için her eşleşmede tam 5 dakikası bulunuyor. Süre dolduğunda ise ziller çınlamaya başlıyor ve organizatörün 'sağa geçin' uyarısıyla herkes bir yandaki masaya geçerek yeni bir insanla muhabbete koyuluyor. 5 dakikanın heyecanına kapılıp sürenin çok kısa olduğundan yakınanlar olsa da, bu hızlı tur sayesinde herkes herkesi görmüş ve tanımış oluyor. Tur tamamlandığında katılımcılar kendilerine uygun buldukları numaraları kağıtlara not ediyor ve en sonunda kim kiminle eşleşmişse koordinatörler tarafından bir araya getiriliyor.

Bu uygulama kimilerine mantıklı ve eğlenceli gelse de oldukça rahatsız edici bulanlar da oldu. Etkinlik ülkemize de gelir mi bilinmez fakat Amerikalıların oldukça eğlendiği ve durumdan fazlasıyla keyif aldığı görülüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
