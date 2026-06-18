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İstanbul’da Trafiğe Yakalanmak İstemeyen Plaza Çalışanları Evlerinden Erken Çıkarak Araçlarda Uyumaya Başladı

İstanbul’da Trafiğe Yakalanmak İstemeyen Plaza Çalışanları Evlerinden Erken Çıkarak Araçlarda Uyumaya Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 14:41
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İstanbul’da trafik, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz noktaya geliyor. Çalışanların yoğun olduğu Levent’teki plazalar bölgesinde ise 10 dakikalık yol için 1-1,5 saat trafikte beklenebiliyor. Plaza çalışanları ise trafikten kaçınmak için araçlarında uyumaya başladı. Evlerinden çok daha erken çıkan çalışanlar, iş yerlerinin yakınlarında araçlarını park ederek mesai saatine kadar uyuyor. Çalışanlar, bu yöntemle yakıt giderlerinin azaldığını da belirtiyor.

İstanbul’da plazalar bölgesinden sabah saatlerindeki manzara 👇

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İstanbul’da çalışanların trafikten kaçınmak için başvurduğu ilginç yöntem ortaya çıkmıştı.

İstanbul’da çalışanların trafikten kaçınmak için başvurduğu ilginç yöntem ortaya çıkmıştı.

Detaylar 👇

Habertürk TV’de Öznür Karslı Çetiner, plazalar bölgesinde araçlarında uyuyan vatandaşlarla görüştü. 👇

İstanbul’da biraz daha uyumak için erkenden yola çıkan vatandaşların durumu sosyal medyada da konuşuldu. 👇

İstanbul’da biraz daha uyumak için erkenden yola çıkan vatandaşların durumu sosyal medyada da konuşuldu. 👇
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'Boşa geçmiş bir ömür.'

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'İstanbulsuz yaşayamam diyenlerin yaşantı.'

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'Evet kölelik kaldırılmıştı değil mi?'

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'Köyüme dönüp çobanlık yapmayı şu hayata tercih ederim.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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