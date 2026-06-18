İstanbul’da Trafiğe Yakalanmak İstemeyen Plaza Çalışanları Evlerinden Erken Çıkarak Araçlarda Uyumaya Başladı

İstanbul’da trafik, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz noktaya geliyor. Çalışanların yoğun olduğu Levent’teki plazalar bölgesinde ise 10 dakikalık yol için 1-1,5 saat trafikte beklenebiliyor. Plaza çalışanları ise trafikten kaçınmak için araçlarında uyumaya başladı. Evlerinden çok daha erken çıkan çalışanlar, iş yerlerinin yakınlarında araçlarını park ederek mesai saatine kadar uyuyor. Çalışanlar, bu yöntemle yakıt giderlerinin azaldığını da belirtiyor.

İstanbul’da plazalar bölgesinden sabah saatlerindeki manzara 👇