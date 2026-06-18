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Bakan Akın Gürlek, Denizde Bir Kişiyi Sopayla Darbeden 3 Kişinin Tutuklandığını Açıkladı

Bakan Akın Gürlek, Denizde Bir Kişiyi Sopayla Darbeden 3 Kişinin Tutuklandığını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 14:10
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Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan bir plajdaki görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler, 3 kişinin sopayla denizin içinde bir kişiyi darbettiği anları gösteriyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güven ortamı sağlamanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu ifade ederek, olaya karışan 3 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandığını duyurdu.

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Mersin’in Silifke ilçesinde bir kişi denizin içinde sopayla darbedilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
twitter.com

Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile “hanutçuluk” faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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