Bakan Akın Gürlek, Denizde Bir Kişiyi Sopayla Darbeden 3 Kişinin Tutuklandığını Açıkladı
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Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan bir plajdaki görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler, 3 kişinin sopayla denizin içinde bir kişiyi darbettiği anları gösteriyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güven ortamı sağlamanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu ifade ederek, olaya karışan 3 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandığını duyurdu.
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Mersin’in Silifke ilçesinde bir kişi denizin içinde sopayla darbedilmişti.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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