İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Evinin Önünden Kaçırıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal, Maltepe'de evinden çıktığı sırada 3 kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.
Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Timur Soykan'ın paylaşımı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savcılıktan kaçırılma olayı ile ilgili açıklama geldi.
Kaçırlan Erhan Karaal'ın eşi yaşananları anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın