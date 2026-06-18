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İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Evinin Önünden Kaçırıldı

İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Evinin Önünden Kaçırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 13:36
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İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal, Maltepe'de evinden çıktığı sırada 3 kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Gazeteci Timur Soykan'ın paylaşımı

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaşımı
twitter.com

'İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. 14 saattir haber alınamıyor. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Bir iddiaya göre; kafasına siyah çuval geçirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü.'

Savcılıktan kaçırılma olayı ile ilgili açıklama geldi.

Savcılıktan kaçırılma olayı ile ilgili açıklama geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, '17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.

Kaçırlan Erhan Karaal'ın eşi yaşananları anlattı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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