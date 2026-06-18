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Gürsel Tekin Canlı Yayında Küfredince Ahmet Hakan'dan Uyarı Yedi

Gürsel Tekin Canlı Yayında Küfredince Ahmet Hakan'dan Uyarı Yedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.06.2026 - 12:28
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CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'de yaşanan kurultay ve disiplin tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. CNN Türk’e katılan Gürsel Tekin, canlı yayında küfretti. Sunucu Ahmet Hakan ise Tekin’e RTÜK uyarısı yaptı.

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Gürsel Tekin'den canlı yayında küfür.

Gürsel Tekin'den canlı yayında küfür.

Mutlak butlan tartışması sürüyor. CHP, mutlak butlan kararıyla ikiye bölündü. Kararla Özgür Özel görevden alındı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık koltuğuna geri döndü. 

Geçen aylarda CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin CNN Türk yayınına konuk oldu. CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içinde tartışmalara değindi. Programda argo dil kullanan Tekin’e ise sunucu Ahmet Hakan’dan RTÜK uyarısı geldi. 

Eski yönetime eleştirilerde bulunan Tekin, 'Neden atmadınız kardeşim? Biz de derdik ki bak adamlar haklıymış. Vay p*zevenge bak kardeşim bunlar iftira atmış' ifadelerini kullandı. 

Ahmet Hakan ise 'RTÜK kuralları gereği daha temiz bir dille konuşabilirsek” sözleriyle Gürsel Tekin'i uyardı. 

Uyarı sonrası özür dileyen Tekin, “Sonuç itibarıyla ne yapalım biz de şimdi. Tahrik ediyorsunuz. Ne anlatsam olmuyor arkadaş ya. Tatmin edemiyorum sizi” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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