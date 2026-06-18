Gürsel Tekin Canlı Yayında Küfredince Ahmet Hakan'dan Uyarı Yedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'de yaşanan kurultay ve disiplin tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. CNN Türk’e katılan Gürsel Tekin, canlı yayında küfretti. Sunucu Ahmet Hakan ise Tekin’e RTÜK uyarısı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürsel Tekin'den canlı yayında küfür.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın