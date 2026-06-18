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Ekonomi
Türkiye’de En Yüksek Maaş Veren Sektör Belli Oldu

Türkiye’de En Yüksek Maaş Veren Sektör Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.06.2026 - 10:45
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Türkiye’de en yüksek maaş veren sektörler belli oldu. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre savunma sanayi ilk sırada yer alıyor. Peki listenin geri kalanında hangi sektörler var? 

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Türkiye'nin Avrupa'da ilk üçe girmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Avrupa'da ilk üçe girmesi hedefleniyor.

Avrupa Havacılık ve Savunma Sanayicileri Derneği (ASD Europe) verileri, Türkiye'nin ulaştığı başarının boyutunu gözler önüne serdi. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi sanayi devlerinde savunma sektörü istihdamı ortalama 80 bin ila 120 bin arasında değişim gösterirken, bu ülkelerdeki mühendis oranı yüzde 40 seviyelerinde kalıyor. Bugün 3 bin 500’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği Türk savunma sanayi ise hem toplam istihdamda Avrupa ligini zorluyor hem de yüzde 50’ye ulaşan mühendis oranıyla nitelikli iş gücü kalitesinde fark yaratıyor. Yeni projeler ve artan ihracat hacmiyle kısa vadede 158 bin personele ulaşılması ve Avrupa'da ilk üçe girilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en yüksek maaş veren sektörü belli oldu.

Türkiye'nin en yüksek maaş veren sektörü belli oldu.

Türkiye'de en yüksek maaş veren ilk sektör savunma sanayisi oldu. Yeni mezun bir mühendis 80 bin ile 85 bin TL arasında bir başlangıç ücretiyle işe adım atıyor. Yılda 16 maaşı bulan ikramiye sisteminin uygulandığı sektörde, kıdemli uzman maaşları 150 bin TL’yi, üst düzey mühendis gelirleri ise 200 bin TL’yi aşıyor.

İkinci sırada otomotiv ve beyaz eşya sektörü yer aldı. Yeni mezun maaşları 55 bin ila 65 bin TL bandında seyrederken, tecrübeli mühendislerin kazançları 100 bin ile 120 bin TL arasında kalıyor.

Üçüncü sırada ise yazılım ve bilişim yer aldı.  Nitelikli personeli elinde tutmak isteyen özel yazılım dünyası, 60 bin ile 70 bin TL'lik başlangıç baremleriyle savunma sektörünün oluşturduğu rekabete ortak olmaya çalışıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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