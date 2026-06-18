Türkiye’de En Yüksek Maaş Veren Sektör Belli Oldu

Türkiye'de en yüksek maaş veren ilk sektör savunma sanayisi oldu. Yeni mezun bir mühendis 80 bin ile 85 bin TL arasında bir başlangıç ücretiyle işe adım atıyor. Yılda 16 maaşı bulan ikramiye sisteminin uygulandığı sektörde, kıdemli uzman maaşları 150 bin TL’yi, üst düzey mühendis gelirleri ise 200 bin TL’yi aşıyor.

İkinci sırada otomotiv ve beyaz eşya sektörü yer aldı. Yeni mezun maaşları 55 bin ila 65 bin TL bandında seyrederken, tecrübeli mühendislerin kazançları 100 bin ile 120 bin TL arasında kalıyor.

Üçüncü sırada ise yazılım ve bilişim yer aldı. Nitelikli personeli elinde tutmak isteyen özel yazılım dünyası, 60 bin ile 70 bin TL'lik başlangıç baremleriyle savunma sektörünün oluşturduğu rekabete ortak olmaya çalışıyor.