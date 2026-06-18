Milyonların Gözü 3 Temmuz'da: En Düşük Emekli Maaşı Şimdiden Belli Oldu
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Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım sürerken, yeni taban maaşın 23 bin 500 lira seviyesinde şekillenmesi bekleniyor. Altı aylık enflasyon verilerinin 3 Temmuz'da açıklanmasının hemen ardından, en düşük emekli aylıklarını artırmak için Meclis harekete geçecek.
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Yaklaşık beş milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren emekli maaşı zamlarında tablo yavaş yavaş aydınlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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