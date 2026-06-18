Milyonların Gözü 3 Temmuz'da: En Düşük Emekli Maaşı Şimdiden Belli Oldu

İktidarın sahada en çok karşılaştığı taleplerin başında gelen en düşük emekli aylığı sorununun çözümü için gözler, 3 Temmuz'da duyurulacak olan resmi enflasyon rakamlarına çevrildi. İktidar partisi kulislerinden yansıyan bilgilere göre, temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak yeni bir yasa teklifiyle en düşük emekli maaşının 23 bin 500 liranın altına düşmemesi sağlanacak. Belirlenecek bu yeni alt sınırın altında kalan kök aylıklar, aradaki farkın doğrudan Hazine tarafından ödenmesi yöntemiyle 23 bin 500 liraya tamamlanacak.

Maaş artış oranının temel belirleyicisi olan altı aylık enflasyon tablosunun ilk beş aylık kısmı yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti. Piyasaların haziran ayı enflasyon beklentisi Merkez Bankası katılımcı anketlerinde yüzde 1,36 seviyesinde ölçülse de, ekonomi uzmanları bu oranın daha da düşük gelebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve yaz mevsiminin etkisiyle taze meyve sebze fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmaması, haziran enflasyonunu aşağı yönlü baskılayan temel faktörler arasında gösteriliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; tüm bu güncel ekonomik göstergeler ışığında, haziran ayı enflasyon farkı sadece yüzde 1 oranında gerçekleşse dahi, temmuz ayında emekli maaşlarına yansıtılacak toplam zam oranının yüzde 18 bandına yaklaşacağı hesaplanıyor. Mevcut yasal mevzuat gereği taban aylıkların artırılabilmesi için doğrudan kanun çıkarılması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle, resmi enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin hemen ardından meclis mesaisinin hızlanması ve milyonlarca emeklinin bütçesini yakından ilgilendiren bu yasal düzenlemenin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi planlanıyor.