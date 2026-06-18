SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Zammında Tabloyu Ortaya Çıkardı
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3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla emeklinin Temmuz 2026 zam oranı belli olacak. Beş aylık enflasyon yüzde 16,60 olurken milyonlarca emekli “Maaşım ne kadar olacak?”, “Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?” sorularının yanıtını arıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşında zam tablosunu netleştirdi.
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Milyonlarca emekli Temmuz 2026 maaşını bekliyor.
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı ve memur zammında tabloyu netleştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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