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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Zammında Tabloyu Ortaya Çıkardı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Zammında Tabloyu Ortaya Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.06.2026 - 11:35
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3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla emeklinin Temmuz 2026 zam oranı belli olacak. Beş aylık enflasyon yüzde 16,60 olurken milyonlarca emekli “Maaşım ne kadar olacak?”, “Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?” sorularının yanıtını arıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşında zam tablosunu netleştirdi.

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Milyonlarca emekli Temmuz 2026 maaşını bekliyor.

Milyonlarca emekli Temmuz 2026 maaşını bekliyor.

Emekliler yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyor. Ocak ayında yapılan zammın ardından temmuz ayında yeni bir zam daha bekleniyor. Enflasyon verilerinde ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71'lik bir seyir izlendi. Bu verilere göre beş aylık enflasyon 16,60 olarak açıklandı. 

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Böylece milyonlarca emeklinin aklında soru işareti olan maaş zammı netliğe kavuşacak. 

Haziran ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde beklenti yüzde 1,36 olarak öngörülürken, piyasa analistleri küresel gelişmelerin de etkisiyle Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında, hatta bu oranların da altında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı ve memur zammında tabloyu netleştirdi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı ve memur zammında tabloyu netleştirdi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre haziran enflasyonunun beklentiler dahilinde yüzde 1,20 - 1,30 seviyesinde gelmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon yaklaşık yüzde 18 seviyesinde gerçekleşecek. Bu senaryoda maaş zamları şu şekilde yansıyacak:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 18 ile yüzde 18,18 arasında bir enflasyon farkı zammı alacak.

  • Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı bir arada hesaplandığında, toplam maaş artışı yüzde 13,7 ile yüzde 14 bandında kalacak.

En Düşük Emekli Maaşı 2026 Ne Kadar Olacak?

Yalnızca enflasyon farkı yansıtılırsa en düşük emekli aylığının 23 bin 600 lira ile 23 bin 620 lira arasına gelmesi mümkün görünüyor. Ancak Ankara kulislerinde, siyasi bir kararla bu rakamın düz hesap yapılarak 24 bin lira veya 25 bin lira seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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