SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Zammında Tabloyu Ortaya Çıkardı

Emekliler yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyor. Ocak ayında yapılan zammın ardından temmuz ayında yeni bir zam daha bekleniyor. Enflasyon verilerinde ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71'lik bir seyir izlendi. Bu verilere göre beş aylık enflasyon 16,60 olarak açıklandı.

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Böylece milyonlarca emeklinin aklında soru işareti olan maaş zammı netliğe kavuşacak.

Haziran ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde beklenti yüzde 1,36 olarak öngörülürken, piyasa analistleri küresel gelişmelerin de etkisiyle Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında, hatta bu oranların da altında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor.