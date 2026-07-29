Müzik Zevkine Göre Aura Rengini Ortaya Çıkarıyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzik zevkin bize her şeyi söyler! Yaşını, huyunu, suyunu, bakış açını... Bu sefer aura rengini bulacağız.
Hazır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım. Türkçe rock'ın bu efsane isimlerinden hangisini daha çok dinlersin?
2. Diyelim ki aniden efkar bastı. Aklına ilk hangi sanatçıyı dinlemek gelir?
3. Bir enstürmanı saatlerce dinleyecek olsan hangisini seçerdin?
4. Müzik zevkleriniz benzer bir arkadaşına bir plak hediye etmek istesen hangisini seçersin?
5. Hangi müzik türü seni daha çok gaza getirir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sakinleşmen gerek. İlk hangi müzik türüne başvurursun?
7. Geldik en son ve en zor soruya. Zamanda geri gidebilme şansın olsa hangi sanatçının konserini izlerdin?
İşte aura rengin!
İşte aura rengin!
İşte aura rengin!
İşte aura rengin!
İşte aura rengin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın