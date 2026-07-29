Bitkiler Mozart Dinlemeyi Gerçekten Seviyor mu?
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Yıllarca etrafta dolaşan o meşhur efsaneyi hepimiz duyduk. Çiçeklerinize klasik müzik açarsanız daha hızlı büyürler, heavy metal dinletirseniz boyunlarını bükerler. Birçok insan evdeki saksısına Mozart veya Beethoven açıp daha yeşil yapraklar görmeyi bekledi. İşin gerçeği ise tahmin edilenden oldukça farklı. Bitkilerin müzik zevki yok ama etraflarındaki dünyayı algılamak için kullandıkları inanılmaz derecede hassas bir titreşim sistemleri var.
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Şehir efsanesi diyebilirsiniz ama 1973'te "Bitkilerin Gizli Yaşamı" adında bir kitap yazıldı.
Asılsız deneyler dedik... Bitkilerin müzik zevki yok ama sağır da değiller. İyi de neyi duyuyorlar?
Hayatta kalmak için geliştirilen savunma mekanizması. Klasik ama evet.
Suyu bile sesinden bulan kökler mi? Şaka gibi.
Çiçeklerin taç yaprakları birer radar gibi çalışıyor.
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Seralarda Mozart çalmasa bile gerçek frekansların kullanıldığını biliyor muydunuz?
Peki saksıdaki çiçek neden müzikle büyüdü sanıyoruz?
Ama yine de salonunuzdaki saksı çiçeğiniz Mozart ya da Gülşen dinlemeye devam edebilir!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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