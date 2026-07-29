Bitkiler Mozart Dinlemeyi Gerçekten Seviyor mu?

Teknik olarak müzikle büyüyorlar. Ama şöyle bir durum da var:

Evinde bitkilerine müzik dinletip onların daha sağlıklı büyüdüğünü iddia eden çok insan var. Bunun arkasındaki neden bitkinin müziği sevmesi değil, tamamen insan psikolojisi. Bitkisiyle ilgilenen, ona müzik açıp yanında vakit geçiren biri o çiçeğin suyunu eksik etmez. Toprağını daha dikkatli kontrol eder, güneş alıp almadığına özen gösterir. Yani bitkiyi canlandıran şey çalınan şarkı değil, sizin ona gösterdiğiniz o ekstra ilgidir.