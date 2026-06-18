Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu

Aziz Yıldırım’ın takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği iddia ediliyordu. Ancak sürpriz bir kararla Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, ligde 99 puan toplanmasına rağmen takımı şampiyonluğa taşıyamamıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde ise çeyrek finale kadar yükselmişti.

İsmail Kartal, böylece 4. kez Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilmiş oldu.

Fenerbahçe’de teknik ekibe önemli bir takviye daha yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Dirk Kuyt getirildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dirk Kuyt, ‘Şampiyon olarak ayrıldım. Şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail Hocamızla birlikte Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgisini kazanan Dirk Kuyt, yeni dönemde İsmail Kartal’ın teknik ekibinde görev yapacak.