Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu
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Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’de İsmail Kartal yeniden teknik direktörlüğe getirildi. İsmail Kartal'ın yardımcılığını ise Dirk Kuyt yapacak.
Fenerbahçe'de Futbol Direktörülüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi.
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Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’dan teknik direktörlük tercihi için sürpriz bir hamle geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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