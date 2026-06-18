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Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 13:06
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Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’de İsmail Kartal yeniden teknik direktörlüğe getirildi. İsmail Kartal'ın yardımcılığını ise Dirk Kuyt yapacak. 

Fenerbahçe'de Futbol Direktörülüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi.

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Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’dan teknik direktörlük tercihi için sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’dan teknik direktörlük tercihi için sürpriz bir hamle geldi.

Aziz Yıldırım’ın takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği iddia ediliyordu. Ancak sürpriz bir kararla Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, ligde 99 puan toplanmasına rağmen takımı şampiyonluğa taşıyamamıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde ise çeyrek finale kadar yükselmişti.

İsmail Kartal, böylece 4. kez Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilmiş oldu.

Fenerbahçe’de teknik ekibe önemli bir takviye daha yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Dirk Kuyt getirildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dirk Kuyt, ‘Şampiyon olarak ayrıldım. Şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail Hocamızla birlikte Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgisini kazanan Dirk Kuyt, yeni dönemde İsmail Kartal’ın teknik ekibinde görev yapacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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