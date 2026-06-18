Yan Diomande'nin 15 Yaşında Hayatını Kaybeden Kardeşine Yazdığı Duygu Dolu Mektup
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2026 Dünya Kupası henüz grup aşamalarında olmamıza rağmen barındırdığı insan hikayeleriyle futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını gösterdi. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Fildişi Sahili futbolcusu Yan Diomande'nin 15 yaşında vefat eden kız kardeşi Roxane'e yazdığı duygusal veda mektubu futbolla ilgilensin veya ilgilenmesin okuyan herkesi duygulandırdı.
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Genç yıldızın kız kardeşi için kaleme aldığı satırlar şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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