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Yan Diomande'nin 15 Yaşında Hayatını Kaybeden Kardeşine Yazdığı Duygu Dolu Mektup

etiket Yan Diomande'nin 15 Yaşında Hayatını Kaybeden Kardeşine Yazdığı Duygu Dolu Mektup

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2026 - 11:44
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2026 Dünya Kupası henüz grup aşamalarında olmamıza rağmen barındırdığı insan hikayeleriyle futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını gösterdi. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Fildişi Sahili futbolcusu Yan Diomande'nin 15 yaşında vefat eden kız kardeşi Roxane'e yazdığı duygusal veda mektubu futbolla ilgilensin veya ilgilenmesin okuyan herkesi duygulandırdı.

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Genç yıldızın kız kardeşi için kaleme aldığı satırlar şöyle:

Genç yıldızın kız kardeşi için kaleme aldığı satırlar şöyle:

'Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığımı hatırlıyor musun? Oturup Fransa’ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları...

Kendimize ait bir evimiz olacağını, zengin bir futbolcu olacağımı ve senin hiçbir şey için endişelenmek zorunda kalmayacağını... Herkes benimle dalga geçerken, benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişi sendin.

Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiakos, Crystal Palace... Hepsinde denendim. MLS’in yedek takımları bile istemedi. Vizem bitti, hayalim son buldu. Afrika’ya geri gönderdiler ve birlikte ağladık.

İnanmaktan asla vazgeçmeyen tek kişi sendin. Leganés ile sözleşme imzaladığımda bu kez çok farklı gözyaşları döktük.

Bugün ise hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki artık insan bile değilmişim gibi. Sen öldüğünden beri içim bomboş.

Telefonda şoku hafifletmeye bile çalışmadılar: 'Kız kardeşin gitti.' Bir partide bardağına bir şey koymuşlar ve bir daha hiç uyanmamış. Gitti. Henüz 15 yaşındaydın...

Yarın Dünya Kupası için yola çıkıyoruz. Erkek kardeşin Fildişi Sahili için oynayacak; Drogba gibi, Yaya gibi, Gervinho gibi.

Her gol attığımda, tüm dünyanın senin adını öğrenmesini sağlayacağım. Öngördüğün şeyi gerçekleştireceğim, yemin ederim. Haklı olduğunu kanıtlayacağım ya da bunu denerken öleceğim.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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