Yan Diomande'nin 15 Yaşında Hayatını Kaybeden Kardeşine Yazdığı Duygu Dolu Mektup

'Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığımı hatırlıyor musun? Oturup Fransa’ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları...

Kendimize ait bir evimiz olacağını, zengin bir futbolcu olacağımı ve senin hiçbir şey için endişelenmek zorunda kalmayacağını... Herkes benimle dalga geçerken, benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişi sendin.

Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiakos, Crystal Palace... Hepsinde denendim. MLS’in yedek takımları bile istemedi. Vizem bitti, hayalim son buldu. Afrika’ya geri gönderdiler ve birlikte ağladık.

İnanmaktan asla vazgeçmeyen tek kişi sendin. Leganés ile sözleşme imzaladığımda bu kez çok farklı gözyaşları döktük.

Bugün ise hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki artık insan bile değilmişim gibi. Sen öldüğünden beri içim bomboş.

Telefonda şoku hafifletmeye bile çalışmadılar: 'Kız kardeşin gitti.' Bir partide bardağına bir şey koymuşlar ve bir daha hiç uyanmamış. Gitti. Henüz 15 yaşındaydın...

Yarın Dünya Kupası için yola çıkıyoruz. Erkek kardeşin Fildişi Sahili için oynayacak; Drogba gibi, Yaya gibi, Gervinho gibi.

Her gol attığımda, tüm dünyanın senin adını öğrenmesini sağlayacağım. Öngördüğün şeyi gerçekleştireceğim, yemin ederim. Haklı olduğunu kanıtlayacağım ya da bunu denerken öleceğim.'