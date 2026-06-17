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Messi'nin 3 Golünden Sonra Ronaldo'nun Performansı Sosyal Medyanın Diline Düştü

etiket Messi'nin 3 Golünden Sonra Ronaldo'nun Performansı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 22:51
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Dünya Kupası'nda takımlar ilk maçlarını yavaş yavaş tamamlıyor. Messi ve Ronaldo iki ikonik yıldız olarak ilk maçlarına çıktılar ama ikisi için de bambaşka şeyler konuşulmaya başlandı. 

Cezayir karşısından üç gol atan Messi'ye karşılık bugün isabetli şut atamayan Ronaldo, sosyal medyada yine kıyaslanmaya başlandı.

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Messi yine resilatiyle büyüledi.

Messi yine resilatiyle büyüledi.

Cezayir ağlarına biri ofsayt gerekçesiyle sayılmayan dört gol atan Messi geceye damgasını vurdu. Arjantinli yıldızın halen 'prime' dönemi gibi bir performans izletmesi bugün Ronaldo'nun açılış maçı için de merakı artırdı.

İsabetli şutu yok.

İsabetli şutu yok.

Portekiz, Dünya Kupası tarihinde henüz puanı olmayan Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Ronaldo isabetli şut atamadan maçı tamamlarken sosyal medya bir kez daha iki yıldızı kıyaslamaya başladı.

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"İşte Ronaldo Portekiz ile hücuma çıkıyor"

"Portekiz kadrosu Ronaldo'ya gol attırmaya çalışıyor"

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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