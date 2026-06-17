Messi'nin 3 Golünden Sonra Ronaldo'nun Performansı Sosyal Medyanın Diline Düştü
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Dünya Kupası'nda takımlar ilk maçlarını yavaş yavaş tamamlıyor. Messi ve Ronaldo iki ikonik yıldız olarak ilk maçlarına çıktılar ama ikisi için de bambaşka şeyler konuşulmaya başlandı.
Cezayir karşısından üç gol atan Messi'ye karşılık bugün isabetli şut atamayan Ronaldo, sosyal medyada yine kıyaslanmaya başlandı.
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Messi yine resilatiyle büyüledi.
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İsabetli şutu yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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