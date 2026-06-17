Demokratik Kongo Tribünlerindeki İlginç Taraftarının Ardında Çok Derin Bir Hikaye Var
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Son Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo oldukça iyi bir performans sergiledi; ikinci grup maçında Senegal'le berabere kaldı, son 16 turunda ise Cezayir'e karşı iyi oynasa da 1-0 yenildi ve dikkatleri üzerine çekti.
2026 Dünya Kupası'na katılmaları ise 1974'ten sonraki en büyük başarılarıydı. Demokratik Kongo adına turnuvanın en etkileyici ismi sahada değil, tribündeydi: Michel Mboladinga, derin ve anlamlı bir sebepten ötürü tüm maç boyunca heykel gibi hareketsiz ayakta duran bir taraftar.
Peki Michel Mboladinga neyi temsil ediyor?
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1974'ten sonra ilk kez katılıyorlar.
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Devrilen lider Lumumba'ya bir saygı duruşu.
Afrika Kupası'nda krize neden oldu.
Maç içerisindeki görüntüleri ise viral olmuş durumda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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