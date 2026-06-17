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Demokratik Kongo Tribünlerindeki İlginç Taraftarının Ardında Çok Derin Bir Hikaye Var

etiket Demokratik Kongo Tribünlerindeki İlginç Taraftarının Ardında Çok Derin Bir Hikaye Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 20:22
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Son Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo oldukça iyi bir performans sergiledi; ikinci grup maçında Senegal'le berabere kaldı, son 16 turunda ise Cezayir'e karşı iyi oynasa da 1-0 yenildi ve dikkatleri üzerine çekti.

2026 Dünya Kupası'na katılmaları ise 1974'ten sonraki en büyük başarılarıydı. Demokratik Kongo adına turnuvanın en etkileyici ismi sahada değil, tribündeydi: Michel Mboladinga, derin ve anlamlı bir sebepten ötürü tüm maç boyunca heykel gibi hareketsiz ayakta duran bir taraftar.

Peki Michel Mboladinga neyi temsil ediyor?

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1974'ten sonra ilk kez katılıyorlar.

1974'ten sonra ilk kez katılıyorlar.

Demokratik Kongo'nun 1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na dönüş hikâyesi, o dönemki adıyla Zaire olarak, hem büyüleyici hem de hüzün verici. 1974'te diktatör Mobutu Sese Seko, Zaire'nin Dünya Kupası kampanyasına derinlemesine müdahale etti; Yugoslavya'ya karşı oynanan o feci maçta takım işlerine karışarak oyuncu değişikliklerini bile bizzat yönlendirdi. Ardından yaşananlar, Dünya Kupası tarihinin en trajik ve ibret verici sayfalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bu hikayeyle ilgili tarihi anı buradan okuyabilirsiniz:

Devrilen lider Lumumba'ya bir saygı duruşu.

Devrilen lider Lumumba'ya bir saygı duruşu.

Birinci Kongo Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Patrice Lumumba, Kongo'nun Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından patlak veren Kongo Krizi sırasında suikaste kurban gitti. Kongo'nun merkezinden ayrılıkçı Katanga devletine nakledilen Lumumba, bölgenin yetkilileri ve askerleri tarafından idam edildi; Belçikalı subay ve yetkililer bu süreçte doğrudan rol oynadı. Dört yıl sonra, 1965'te Mobutu Sese Seko darbeyle iktidarı ele geçirdi ve uzun soluklu bir otoriter rejim kurdu. 1971'de ülkenin adını Zaire koydu; bu isim 1997'deki devrilmesine kadar kullanıldı. Mboladinga'nın maçlar boyunca heykel gibi hareketsiz durması ise Lumumba'ya ve onun ülkeye olan bağlılığına bir saygı duruşu — Kinshasa'daki ünlü Lumumba heykelinin duruşunu birebir taklit ediyor.

Afrika Kupası'nda krize neden oldu.

Afrika Kupası'nda krize neden oldu.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Mboladinga'nın duruşu sosyal medyada ve tüm dünyada viral oldu; ancak rakip oyuncuların bir kısmı bunun ne anlama geldiğinden habersizdi. Cezayir'e son 16 turunda elendikten sonra Mboladinga, tribünlerden omuzlarda taşınarak çıktı — milli kahraman muamelesi gördü. Ama maçın ardından Cezayirli oyuncu Mohamed Amine Amoura, kutlamalar sırasında Mboladinga'nın duruşunu taklit ederek yere yıkıldı ve jest ile alay etti. Taraftarların sert tepkisinin ardından Amoura kamuoyu önünde özür diledi. Cezayir takımı ise uzlaşma jesti olarak Mboladinga'yı kamp tesisine davet etti ve sırtında 'Lumumba' yazan bir forma hediye etti.

Maç içerisindeki görüntüleri ise viral olmuş durumda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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