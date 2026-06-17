Demokratik Kongo Tribünlerindeki İlginç Taraftarının Ardında Çok Derin Bir Hikaye Var

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Mboladinga'nın duruşu sosyal medyada ve tüm dünyada viral oldu; ancak rakip oyuncuların bir kısmı bunun ne anlama geldiğinden habersizdi. Cezayir'e son 16 turunda elendikten sonra Mboladinga, tribünlerden omuzlarda taşınarak çıktı — milli kahraman muamelesi gördü. Ama maçın ardından Cezayirli oyuncu Mohamed Amine Amoura, kutlamalar sırasında Mboladinga'nın duruşunu taklit ederek yere yıkıldı ve jest ile alay etti. Taraftarların sert tepkisinin ardından Amoura kamuoyu önünde özür diledi. Cezayir takımı ise uzlaşma jesti olarak Mboladinga'yı kamp tesisine davet etti ve sırtında 'Lumumba' yazan bir forma hediye etti.