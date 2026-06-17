Messi Attığı İlk Golün Ardından Neden Ağladığını Açıkladı
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Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında attığı ilk golün ardından yaşadığı duygusal anlara ilişkin konuştu. Arjantinli yıldız, gol sonrası gözyaşlarına hâkim olamamasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.
Miroslav Klose’yi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında yakalamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Messi, bu tür bireysel rekorların önemine rağmen asıl odağının takım başarısı olduğunu vurguladı.
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Neden ağladığını açıkladı.
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Takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Rekorlarla ilgili konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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