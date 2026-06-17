Messi Attığı İlk Golün Ardından Neden Ağladığını Açıkladı

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında Miroslav Klose ile aynı seviyeye gelmesine ilişkin değerlendirmesinde, bireysel rekorların kendisi için belirleyici olmadığını söyledi.

Arjantinli yıldız, “Dürüst olmak gerekirse orada olmak bir onur, çünkü Klose'nin yanında olmak çok önemli. Ronaldo (Nazario) da orada, ama bence bunun bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Rekorlar ve istatistiklerden ziyade oyunun kendisine odaklandığını vurgulayan Messi, “Kylian Mbappé bugün iki gol attı. Bu sadece bir istatistik, başka bir şey değil. Onlarla rekabet edebilmek bir onur olsa da benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ronaldo en büyüklerden biriydi ve birinci sırada değil, yani her şey bir istatistiğe indirgeniyor.” sözleriyle futbolun doğasına dair görüşlerini dile getirdi.