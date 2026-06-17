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Messi Attığı İlk Golün Ardından Neden Ağladığını Açıkladı

etiket Messi Attığı İlk Golün Ardından Neden Ağladığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 20:26
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Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında attığı ilk golün ardından yaşadığı duygusal anlara ilişkin konuştu. Arjantinli yıldız, gol sonrası gözyaşlarına hâkim olamamasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Miroslav Klose’yi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında yakalamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Messi, bu tür bireysel rekorların önemine rağmen asıl odağının takım başarısı olduğunu vurguladı.

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Neden ağladığını açıkladı.

Neden ağladığını açıkladı.

Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’in Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, özellikle ilk gol sonrası yaşadığı duygusal anların futbolla doğrudan ilgili olmadığını söyledi.

Messi, duygusal görüntülerine dair soruya, “Dürüst olmak gerekirse, (bu) sporla tamamen alakasızdı. Zorlu, karmaşık günler geçirdim.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Lionel Messi, yaşadığı süreci takım arkadaşları ve teknik ekibin desteğiyle atlattığını belirterek, Arjantin kampındaki birlikteliğe dikkat çekti.

Yıldız futbolcu, “Tüm heyete ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Her zaman olduğu gibi yanımda oldular. Bu süreci atlatmam için bana çok güç verdiler, hepsi bu.” ifadelerini kullandı.

Rekorlarla ilgili konuştu.

Rekorlarla ilgili konuştu.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında Miroslav Klose ile aynı seviyeye gelmesine ilişkin değerlendirmesinde, bireysel rekorların kendisi için belirleyici olmadığını söyledi.

Arjantinli yıldız, “Dürüst olmak gerekirse orada olmak bir onur, çünkü Klose'nin yanında olmak çok önemli. Ronaldo (Nazario) da orada, ama bence bunun bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Rekorlar ve istatistiklerden ziyade oyunun kendisine odaklandığını vurgulayan Messi, “Kylian Mbappé bugün iki gol attı. Bu sadece bir istatistik, başka bir şey değil. Onlarla rekabet edebilmek bir onur olsa da benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ronaldo en büyüklerden biriydi ve birinci sırada değil, yani her şey bir istatistiğe indirgeniyor.” sözleriyle futbolun doğasına dair görüşlerini dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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