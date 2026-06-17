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İskoçya'nın Haiti Karşısında Aldığı Galibiyetin İptal Edilmesi İçin İmza Toplanıyor

etiket İskoçya'nın Haiti Karşısında Aldığı Galibiyetin İptal Edilmesi İçin İmza Toplanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 19:01
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Tarihi bir galibiyetin sevincini yaşayan İskoçya Milli Takımı, karşılaşmanın ardından beklenmedik bir tartışmanın odağına yerleşti. Taraftarlar tarafından başlatılan bir kampanyada, Haiti maçında görev yapan hakemin performansının ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi. Kampanya kısa sürede destek toplarken, maçtaki bazı kritik kararlar yeniden gündeme taşındı.

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Galibiyetin iptal edilmesi isteniyor.

Galibiyetin iptal edilmesi isteniyor.

John McGinn'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan İskoçya, C Grubu'na üç puanla başlarken, karşılaşmanın ardından beklenmedik bir tartışma gündeme geldi. İskoç taraftarlar zaferi gece boyunca kutlarken, bazı futbolseverler maçın hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Eleştirilerin merkezinde, Haiti'nin lehine verilmesi gerektiği öne sürülen iki penaltı pozisyonu yer aldı. Karşılaşmayı yöneten Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın bu pozisyonlarda oyunu devam ettirmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paris'te yaşayan bir kullanıcı tarafından Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasında, hakemin performansının 'derinlemesine incelenmesi' talep edildi. Kampanya metninde, maçın 'birkaç keyfi kararla gölgelendiği' ve bu kararların 'oyunun gidişatını ve nihai sonucunu derinden etkilediği' savunuldu. Kampanyayı başlatanlar, özellikle Haiti'nin penaltı beklediği pozisyonların yeniden değerlendirilmesini ve hakem kararlarının ayrıntılı şekilde gözden geçirilmesini istiyor.

Maçtan sonra Haiti'nin tepkisi vardı.

Maçtan sonra Haiti'nin tepkisi vardı.

Maçtan sonra konuşan Haiti kaptanı Johny Placide de hakemin performansına öfkeliydi. Tecrübeli kaleci, Grant Hanley'nin eliyle topa dokunması nedeniyle takımlarının iki kez penaltı talebinde bulunmasına rağmen VAR tarafından kararın değiştirilmemesinden özellikle rahatsız olduğunu söyledi.

Placide, “VAR’ın müdahale etmesini bekledik, açıklamalar bekledik, ama hiçbir şey olmadı. Oyuncular olarak hayatımızı bu turnuvaya adıyoruz, bu yüzden doğal olarak netlik istiyoruz” dedi.

150 bin kişi imzaladı.

150 bin kişi imzaladı.

Dilekçeyi imzalayan 150 binden fazla taraftar da aynı netliğe sahip olmak istiyor. Katılımcılar, başka hiçbir takımın aynı durumlarla karşılaşmaması için soruşturma sonuçlanana kadar Ghorbal ve hakem ekibinin görevden alınmasında ısrarcı.

FIFA’dan bu kritik maçın hakem performansını gözden geçirmesini ve gelecekte bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almasını istiyoruz. Taraftarların sesi duyulmalıdır, çünkü bu ses milyonlarca insanın umutlarını ve tutkularını yansıtmaktadır.'

FIFA konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapmazken, İskoçya'nın sahada elde ettiği sonucun geri alınması oldukça istisnai bir karar anlamına gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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