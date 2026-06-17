İskoçya'nın Haiti Karşısında Aldığı Galibiyetin İptal Edilmesi İçin İmza Toplanıyor

Maçtan sonra konuşan Haiti kaptanı Johny Placide de hakemin performansına öfkeliydi. Tecrübeli kaleci, Grant Hanley'nin eliyle topa dokunması nedeniyle takımlarının iki kez penaltı talebinde bulunmasına rağmen VAR tarafından kararın değiştirilmemesinden özellikle rahatsız olduğunu söyledi.

Placide, “VAR’ın müdahale etmesini bekledik, açıklamalar bekledik, ama hiçbir şey olmadı. Oyuncular olarak hayatımızı bu turnuvaya adıyoruz, bu yüzden doğal olarak netlik istiyoruz” dedi.