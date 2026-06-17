İskoçya'nın Haiti Karşısında Aldığı Galibiyetin İptal Edilmesi İçin İmza Toplanıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tarihi bir galibiyetin sevincini yaşayan İskoçya Milli Takımı, karşılaşmanın ardından beklenmedik bir tartışmanın odağına yerleşti. Taraftarlar tarafından başlatılan bir kampanyada, Haiti maçında görev yapan hakemin performansının ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi. Kampanya kısa sürede destek toplarken, maçtaki bazı kritik kararlar yeniden gündeme taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galibiyetin iptal edilmesi isteniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçtan sonra Haiti'nin tepkisi vardı.
150 bin kişi imzaladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın