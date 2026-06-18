Norveç'e Attığı Golle Dikkat Çeken Irak Kaptanı Hussein'in Trajik Hayat Hikayesi Gündem Oldu

Aymen Hussein, 1996 yılında Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük'te doğdu. Saddam Hüseyin sonrası dönemin en kanlı şiddet olaylarının merkez üssü olan bu bölgede petrol boru hatlarına saldırılar, intihar bombacıları ve el yapımı patlayıcılar günlük hayatın sıradan birer parçası haline gelmişti. Hussein, henüz 12 yaşındayken hayatının en büyük acısıyla tanıştı. Irak Ordusu'nda subay olan babası, aile evinin inşaat malzemelerini almak için çıktığı yolda El Kaide militanları tarafından katledildi. Genç Aymen, hayallerini süleyen babasının cansız bedenini hastane morgunda teşhis etmek zorunda kaldı. Bu büyük yıkım, içindeki futbol ateşini söndürmek yerine onu hayata bağlayan en güçlü bağ haline geldi.