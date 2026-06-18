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Norveç'e Attığı Golle Dikkat Çeken Irak Kaptanı Hussein'in Trajik Hayat Hikayesi Gündem Oldu

etiket Norveç'e Attığı Golle Dikkat Çeken Irak Kaptanı Hussein'in Trajik Hayat Hikayesi Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2026 - 12:39
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Irak'ın Norveç'e karşı kaydettiği teselli golü, sıradan bir skor tabelası değişikliğinden çok daha derin bir anlam taşıyor. Turnuvada 1986 yılından beri ilk kez boy gösteren Irak Milli Takımı'nın 30 yaşındaki kaptanı Aymen Hussein, bu golle sadece ülkesinin tarihine geçmedi; aynı zamanda acı ve kayıplarla dolu trajik hayat hikayesinin bilinmesini sağladı. Babasını El Kaide, abisini ise IŞİD'e kurban veren deneyimli futbolcu, yaşadığı büyük travmalara ve turnuva öncesi ABD sınırında uğradığı 7 saatlik ağır sorguya rağmen pes etmeyerek adını altın harflerle yeşil sahaya yazdı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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10 Saat
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12 yaşında babasını kaybetti

12 yaşında babasını kaybetti

Aymen Hussein, 1996 yılında Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük'te doğdu. Saddam Hüseyin sonrası dönemin en kanlı şiddet olaylarının merkez üssü olan bu bölgede petrol boru hatlarına saldırılar, intihar bombacıları ve el yapımı patlayıcılar günlük hayatın sıradan birer parçası haline gelmişti. Hussein, henüz 12 yaşındayken hayatının en büyük acısıyla tanıştı. Irak Ordusu'nda subay olan babası, aile evinin inşaat malzemelerini almak için çıktığı yolda El Kaide militanları tarafından katledildi. Genç Aymen, hayallerini süleyen babasının cansız bedenini hastane morgunda teşhis etmek zorunda kaldı. Bu büyük yıkım, içindeki futbol ateşini söndürmek yerine onu hayata bağlayan en güçlü bağ haline geldi.

Yıllar geçse de Hussein ailesinin peşini trajediler bırakmadı.

Yıllar geçse de Hussein ailesinin peşini trajediler bırakmadı.

2014 yılında IŞİD’in Irak'ta terör estirdiği dönemde, Irak güvenlik güçlerinde görev yapan abisi terör örgütü tarafından kaçırıldı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşen aile, koalisyon güçlerinin hava bombardımanları altında hayatta kalma mücadelesi verdi. Üst üste gelen bu ağır travmalar karşısında futbolu bırakıp ailesine bakmayı düşünen Aymen Hussein'in kaderini ise annesi değiştirdi. Annesinin 'Futbolu bırakma, devam et' feryadı, genç oyuncunun yeniden ayağa kalkmasını ve ailesinin tek umut ışığı olmasını sağladı.

7 saat boyunca şüpheli sıfatıyla arandı.

7 saat boyunca şüpheli sıfatıyla arandı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve Irak Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Karma'da forma giyen başarılı forvet, güçlü hava topları ve bitiriciliği sayesinde 'Abu Tubar' lakabını aldı. Elemelerde attığı 12 golün ardından play-off mücadelesinde Bolivya ağlarını sarsarak Irak’ı 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Norveç karşısında Erling Haaland'ın golüne muhteşem bir kafa vuruşuyla karşılık veren Hussein, takımının turnuva tarihindeki ikinci golünü kaydetti. Turnuva için ABD'ye giriş yaparken Chicago O'Hare Havalimanı'nda Iraklı kimliği nedeniyle 7 saat boyunca şüpheli sıfatıyla sorgulanan golcü oyuncu, bu engeli de aşarak azmin sembolü oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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