Norveç'e Attığı Golle Dikkat Çeken Irak Kaptanı Hussein'in Trajik Hayat Hikayesi Gündem Oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Irak'ın Norveç'e karşı kaydettiği teselli golü, sıradan bir skor tabelası değişikliğinden çok daha derin bir anlam taşıyor. Turnuvada 1986 yılından beri ilk kez boy gösteren Irak Milli Takımı'nın 30 yaşındaki kaptanı Aymen Hussein, bu golle sadece ülkesinin tarihine geçmedi; aynı zamanda acı ve kayıplarla dolu trajik hayat hikayesinin bilinmesini sağladı. Babasını El Kaide, abisini ise IŞİD'e kurban veren deneyimli futbolcu, yaşadığı büyük travmalara ve turnuva öncesi ABD sınırında uğradığı 7 saatlik ağır sorguya rağmen pes etmeyerek adını altın harflerle yeşil sahaya yazdı.
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12 yaşında babasını kaybetti
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Yıllar geçse de Hussein ailesinin peşini trajediler bırakmadı.
7 saat boyunca şüpheli sıfatıyla arandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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