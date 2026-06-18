Kongo'dan Tarihi Başarı! Gol Sevincini Arkadaşlarından Saniyeler Önce Yaşayan Taraftarın O Anları Viral Oldu

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Sizler de takdir edersiniz ki, Kongo tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde golle tanıştı. Bu gol ülke futbolu için adeta bir dönüm noktası oldu. Portekiz karşısında gelen bu kritik gol, tribünlerde büyük bir coşkuya yol açarken sosyal medyada da hızla yayıldı. Özellikle taraftarların golden önce telefondan maçı takip ederek sevinmesi ise kameralara yansıdı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının içini ısıttı.
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Kongo, katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı sahaya çıktı.
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Kutlama, Lizbon'da bu şekilde görüntülendi.
"Öndeki çocuk kesin bildirimi açık tutuyordu"
"Futbol fanı sayılmam ama sporun insanlara yaşattığı o gerçek mutluluğun büyük hayranıyım. Bunun için dünyanın öbür ucuna gitmek bile… aşırı iyi."
"Ağlıyorum, insanların birlikte mutlu olmalarını o kadar çok seviyorum ki."
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"Bunu ilk fark eden olmanın verdiği o “ben gördüm” hissi var ya… efsane. Ekrana düşmeden yakalamak ayrı seviye."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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