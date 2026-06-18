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Kongo'dan Tarihi Başarı! Gol Sevincini Arkadaşlarından Saniyeler Önce Yaşayan Taraftarın O Anları Viral Oldu

etiket Kongo'dan Tarihi Başarı! Gol Sevincini Arkadaşlarından Saniyeler Önce Yaşayan Taraftarın O Anları Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 11:51

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Sizler de takdir edersiniz ki, Kongo tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde golle tanıştı. Bu gol ülke futbolu için adeta bir dönüm noktası oldu. Portekiz karşısında gelen bu kritik gol, tribünlerde büyük bir coşkuya yol açarken sosyal medyada da hızla yayıldı. Özellikle taraftarların golden önce telefondan maçı takip ederek sevinmesi ise kameralara yansıdı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının içini ısıttı.

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Kongo, katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı sahaya çıktı.

Kongo, katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı sahaya çıktı.

Sizler de takdir edersiniz ki, Dünya Kupası son günlerde birçok kişinin yakından takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Kongo'da ise izleyiciler maçı hem tribünlerden hem de ekran başından aynı anda takip etti. Ancak bazı taraftarlar, golü henüz sahada gerçekleşmeden saniyeler önce öğrenince olanlar oldu.

Arkadaşlarından önce gol sevincini yaşayan taraftarların o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, kullanıcı yorumları da gecikmedi.

Ne olmuştu?

İlk yarının son anlarında kazanılan köşe vuruşlarında Kongo, ikinci denemede topu kısa pasla organize etti. Arthur Masuaku’nun ceza sahasına gönderdiği etkili ortayı Yoane Wissa kafayla tamamladı ve ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Bu gol yalnızca Houston’daki tribünleri ayağa kaldırmakla kalmadı; Kongo taraftarlarının dünya genelindeki kutlamalarını da tetikledi. Özellikle Lizbon’da düzenlenen bir izleme etkinliğinde, Portekizli taraftarların arasında maçı takip eden Kongolu taraftarların gol anındaki sevinci sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde Portekiz üstünlüğünü kurmaya devam etse de,  Kongo için bu gol şimdiden tarihe geçen bir anı olarak kayıtlara geçti.

Kutlama, Lizbon'da bu şekilde görüntülendi.

Peki sosyal medya bu kutlamalara ne demiş, buyrun beraber bakalım...

"Öndeki çocuk kesin bildirimi açık tutuyordu"

"Öndeki çocuk kesin bildirimi açık tutuyordu"
twitter.com

"Futbol fanı sayılmam ama sporun insanlara yaşattığı o gerçek mutluluğun büyük hayranıyım. Bunun için dünyanın öbür ucuna gitmek bile… aşırı iyi."

"Futbol fanı sayılmam ama sporun insanlara yaşattığı o gerçek mutluluğun büyük hayranıyım. Bunun için dünyanın öbür ucuna gitmek bile… aşırı iyi."
twitter.com

"Ağlıyorum, insanların birlikte mutlu olmalarını o kadar çok seviyorum ki."

"Ağlıyorum, insanların birlikte mutlu olmalarını o kadar çok seviyorum ki."
twitter.com
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"Bunu ilk fark eden olmanın verdiği o “ben gördüm” hissi var ya… efsane. Ekrana düşmeden yakalamak ayrı seviye."

"Bunu ilk fark eden olmanın verdiği o “ben gördüm” hissi var ya… efsane. Ekrana düşmeden yakalamak ayrı seviye."
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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