Kongo'dan Tarihi Başarı! Gol Sevincini Arkadaşlarından Saniyeler Önce Yaşayan Taraftarın O Anları Viral Oldu

Sizler de takdir edersiniz ki, Dünya Kupası son günlerde birçok kişinin yakından takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Kongo'da ise izleyiciler maçı hem tribünlerden hem de ekran başından aynı anda takip etti. Ancak bazı taraftarlar, golü henüz sahada gerçekleşmeden saniyeler önce öğrenince olanlar oldu.

Arkadaşlarından önce gol sevincini yaşayan taraftarların o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, kullanıcı yorumları da gecikmedi.

Ne olmuştu?

İlk yarının son anlarında kazanılan köşe vuruşlarında Kongo, ikinci denemede topu kısa pasla organize etti. Arthur Masuaku’nun ceza sahasına gönderdiği etkili ortayı Yoane Wissa kafayla tamamladı ve ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Bu gol yalnızca Houston’daki tribünleri ayağa kaldırmakla kalmadı; Kongo taraftarlarının dünya genelindeki kutlamalarını da tetikledi. Özellikle Lizbon’da düzenlenen bir izleme etkinliğinde, Portekizli taraftarların arasında maçı takip eden Kongolu taraftarların gol anındaki sevinci sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde Portekiz üstünlüğünü kurmaya devam etse de, Kongo için bu gol şimdiden tarihe geçen bir anı olarak kayıtlara geçti.